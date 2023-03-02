بريطانيا تواجه أكبر انكماش فى نشاط سوق الإسكان منذ نوفمبر 2012

قالت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، إن بريطانيا تواجه أكبر انكماش في نشاط سوق الإسكان منذ نوفمبر 2012، وانخفضت أسعار المنازل في المملكة المتحدة بنسبة 1.1٪ سنويًا في فبراير ، وهو أول انخفاض سنوي لها منذ يونيو 2020 وأكبر انكماش منذ نوفمبر 2012 ، وفقًا لتقرير يحظى بمتابعة واسعة من جمعية البناء على الصعيد الوطني.

وشهد شهر فبراير انخفاضًا بنسبة 0.5٪ على أساس شهري ، مع انخفاض الأسعار الآن بنسبة 3.7٪ عن ذروتها في أغسطس 2022 حيث استمرت معدلات الرهن العقاري المرتفعة وأزمة تكلفة المعيشة في ردع شراء المساكن.

قال كبير الاقتصاديين في نيشن وايد روبرت جاردنر: "بدأ التشغيل الأخير لبيانات أسعار المنازل الضعيفة مع اضطراب الأسواق المالية استجابة للميزانية المصغرة في نهاية سبتمبر من العام الماضي".

وأضاف"بينما عادت ظروف السوق المالية إلى طبيعتها منذ بعض الوقت ، ظل نشاط سوق الإسكان ضعيفًا."

وارتفعت معدلات الرهن العقاري في سبتمبر 2022 بعد أن أدت "الميزانية المصغرة" لخفض الضرائب الكارثي لرئيس الوزراء السابق ليز تروس إلى عمليات بيع تاريخية في سوق السندات الحكومية في المملكة المتحدة ، مما أدى في النهاية إلى تدخل بنك إنجلترا واستقالة تروس بعد 44 يومًا.

وأوضح جاردنر أن هبوط فبراير يعكس على الأرجح الضرر المستمر للثقة والضغط على دخل الأسرة ، مع استمرار التضخم في تجاوز نمو الأجور ومعدلات الرهن العقاري أعلى بكثير من أدنى مستوياتها في عام 2021.

وتابع سيكون من الصعب على السوق استعادة الكثير من الزخم في المدى القريب ، حيث يبدو أن الرياح المعاكسة الاقتصادية ستظل قوية نسبيًا ، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يضعف سوق العمل مع انكماش الاقتصاد في الأرباع المقبلة ، بينما تظل معدلات الرهن العقاري أعلى بكثير من أدنى المستويات السائدة في عام 2021.

لاحظت نيشن وايد أن مدفوعات الرهن العقاري على منزل نموذجي تظل أعلى بكثير من متوسط ​​المدى الطويل كحصة من الأجر الذي يحصل عليه المشتري لأول مرة الذي يكسب متوسط ​​الدخل.

وفي الوقت نفسه ، لا تزال متطلبات الإيداع "مرتفعة بشكل غير قانوني" في سياق ارتفاع تكاليف المعيشة والزيادة الحادة في تكاليف الإيجار الخاصة.

أظهرت أحدث أرقام بنك إنجلترا يوم الأربعاء أن موافقات الرهن العقاري في المملكة المتحدة انخفضت في يناير إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2009 باستثناء فترة جائحة كوفيد -19 ، حيث انخفض صافي قروض الرهن العقاري للأفراد إلى 2.5 مليار جنيه إسترليني (3 مليارات دولار) من 3.1 مليار جنيه إسترليني في ديسمبر.

انخفض صافي موافقات الرهن العقاري للشهر الخامس على التوالي إلى 39600 ، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2009 باستثناء حقبة الوباء التي توقف فيها سوق الإسكان.

وقال جاردنر "مع ذلك ، يجب أن تتحسن الظروف تدريجياً إذا اعتدلت معدلات التضخم في الأشهر المقبلة كما هو متوقع ، مما يخفف الضغط على ميزانيات الأسر".

وأوضح أن المكاسب القوية في الدخل الاسمي إلى جانب أسعار المساكن الضعيفة أو المتراجعة ستدعم أيضًا القدرة على تحمل تكاليف الإسكان ، خاصة إذا كانت معدلات الرهن العقاري منخفضة في الشهر المقبل.