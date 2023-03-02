الخميس 02 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الكلاسيكو.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 2-3-2023 والقنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

نستعرض لكم فى هذا التقرير جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 2 مارس 2023، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 2-3-2023 والقنوات الناقلة

ويقام اليوم الخميس 2 مارس 2023، العديد من المباريات الممة في مختلف البطولات، وعلى رأسها لقاء الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة.

مواعيد مباريات اليوم في كأس ملك إسبانيا 2023

ريال مدريد × برشلونة (22:00 مصر، 23:00 السعودية) - SSC1 HD

إصابة كريستنسن فى مران برشلونة وتوقعات بغيابه عن الكلاسيكو

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة فى كأس ملك إسبانيا

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

الفتح × الطائي (15:00 مصر، 16:00 السعودية) - SSC1 HD

الفيحاء × أبها (15:00 مصر، 16:00 السعودية) - SSC2 HD

الوحدة × الهلال (19:30 مصر، 20:30 السعودية) - SSC1 HD

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي

اتحاد بن قردان × الترجي (14:30 تونس، 16:30 السعودية) - ALKASS

اتحاد تطاوين × الاتحاد المنستيري (14:30 تونس، 16:30 السعودية) - ALKASS

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي

العين × دبا الفجيرة (16:30 السعودية، 17:30 الإمارات) - Dubai Sports, AD Sports

البطائح × خورفكان (16:30 السعودية، 17:30 الإمارات) Dubai Sports, AD Sports

بني ياس × عجمان (19:15 السعودية، 20:30 الإمارات) Dubai Sports, AD Sports

اتحاد كلباء × شباب الأهلي دبي (19:15 السعودية، 20:30 الإمارات) - Dubai Sports, AD Sports

مباريات اليوم في كأس أمم أفريقيا للشباب

السنغال × بنين (16:00 مصر، 17:00 السعودية) - beIN Sports HD 4

أوغندا × نيجيريا (19:00 مصر، 20:00 السعودية) - beIN Sports HD 4

مباريات مواعيد مباريات اليوم كاس ملك اسبانيا ريال مدريد وبرشلونة برشلونة ريال مدريد

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الكلاسيكو.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 2-3-2023 والقنوات الناقلة

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