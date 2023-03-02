الكلاسيكو.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 2-3-2023 والقنوات الناقلة
نستعرض لكم فى هذا التقرير جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 2 مارس 2023، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.
مواعيد مباريات اليوم الخميس 2-3-2023 والقنوات الناقلة
ويقام اليوم الخميس 2 مارس 2023، العديد من المباريات الممة في مختلف البطولات، وعلى رأسها لقاء الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة.
مواعيد مباريات اليوم في كأس ملك إسبانيا 2023
ريال مدريد × برشلونة (22:00 مصر، 23:00 السعودية) - SSC1 HD
مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي
الفتح × الطائي (15:00 مصر، 16:00 السعودية) - SSC1 HD
الفيحاء × أبها (15:00 مصر، 16:00 السعودية) - SSC2 HD
الوحدة × الهلال (19:30 مصر، 20:30 السعودية) - SSC1 HD
مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي
اتحاد بن قردان × الترجي (14:30 تونس، 16:30 السعودية) - ALKASS
اتحاد تطاوين × الاتحاد المنستيري (14:30 تونس، 16:30 السعودية) - ALKASS
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي
العين × دبا الفجيرة (16:30 السعودية، 17:30 الإمارات) - Dubai Sports, AD Sports
البطائح × خورفكان (16:30 السعودية، 17:30 الإمارات) Dubai Sports, AD Sports
بني ياس × عجمان (19:15 السعودية، 20:30 الإمارات) Dubai Sports, AD Sports
اتحاد كلباء × شباب الأهلي دبي (19:15 السعودية، 20:30 الإمارات) - Dubai Sports, AD Sports
مباريات اليوم في كأس أمم أفريقيا للشباب
السنغال × بنين (16:00 مصر، 17:00 السعودية) - beIN Sports HD 4
أوغندا × نيجيريا (19:00 مصر، 20:00 السعودية) - beIN Sports HD 4