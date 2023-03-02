الفنان يحيى الموجى يقدم نصيحة لمتسابق «الدوم» إبراهيم راديو

قدم متسابق الدوم العازف إبراهيم راديو، مقطوعة من العزف على آلة الكامانجا، وذلك خلال مسابقة العزف بالموسم الثاني من البرنامج، ليحوز على إعجاب لجنة التحكيم والتي تشكلت من الفنان طارق فؤاد، والفنان يحيى الموجى، والفنان سعيد الأرتيست، والفنان ماجد سرور، والفنان نبيل برجاس وتصفيق حار من الجمهور.

وأشاد الفنان يحيى الموجي بعزف المتسابق، قائلاً:"جميل وعزفك حلو وصوتك حلو، إيدك الشمال محتاجة شوية شغل منك، مستقبلك هيبقى كويس، بس ذاكر كويس".

برنامج الدوم

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.