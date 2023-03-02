الخميس 02 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الدوم» يقدم قصة حياة عبدالهادى الجزار وموهبته التى ترك الطب من أجلها

عبدالهادى الجزار
عبدالهادى الجزار

قدمت حلقة الليلة من برنامج "الدوم"، قصة حياة الفنان المصري العالمي عبدالهادي الجزار، من بداية طفولته وحتى الجوائز التي نالها قبل رحيله في سن مبكر.

بداية موهبته الفنية

وجاء في التقرير، أن عبدالهادي الجزار، كان مصدر إلهامه شط الإسكندرية والعمال، وكان يرسمهم في لوحات وأخذ عليها جوائز مسابقات الرسم بالمدرسة.

وأضاف التقرير، أن أسرته انتقلت إلى القاهرة وبالتحديد حي السيدة زينب، وهناك تأثر جدًا بالناس الفقراء وتفاصيل حياتهم ومعاناتهم التي كان يرسمها في لوحاته، وفاز بالمركز الأول في مسابقة الرسم على مستوى المدارس الثانوية. 

وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من الجوائز إلا أن والده رفض أن يسمح له بدراسة أي شيء سوى الطب؛ لأنه كان متفوقًا في دراسته وكان يحقق أعلى الدرجات، وبالفعل التحق بكلية الطب، وقبل أن ينهي السنة الأولى ترك الطب، وانضم لكلية الفنون الجميلة، وانضم لجمعية الفن المعاصر التي ساعدته لرسم لوحات تعبر عن أفكاره وكلها عن المواطن المصري ومعاناته.

وتابع التقرير، أنه عام 1950  تخرج من كلية الفنون بتقدير امتياز وعين فيها، ولكنه درس في معهد الآثار وتخرج منه وبعد ثورة يوليو 1952 استطاع أن يحصل على منحة في إيطاليا، وهناك أخذ درجة الأستاذية في فن التصوير من أكاديمية الفنون الجميلة بروما، وزار الكنائس الأثرية والمتحاف والمعارض.

أهم الجوائز

وكان أول مصري يدرس في معهد تكنولوجيا الترميم في روما وحبه للعلم والمعرفة دفعه لتعلم لغات كثيرة وكان يتقن الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية، بالإضافة لمعرفته بالهيروغليفية، ونال جوائز كثيرة أهمها وسام الجمهورية في العلوم والفنون من الطبقة الأولى عن لوحة السد العالي عام 1964، وجائزة الدولة التشجيعية في فن التصوير، بالإضافة إلى جوائز كثيرة ورحل في عمر 40 عامًا، ورغم صغر سنة كان يسابق الزمن ليتعلم أكثر وينتج أكتر وهو مخلص لقضيته.

عبدالهادي الجزار قصة حياة الطب القاهرة حي السيدة زينب موهبته الفنية

مواد متعلقة

«الدوم» يختار 8 لنهائيات مسابقة الغناء.. ويحتفى بمسيرة موسيقار الأجيال

«الدوم» تشيد بإحساس المتسابق محمود جمعة فى أغنية «كل واحد»

لفتة إنسانية من حميد الشاعرى لأحد المتقدمين لبرنامج الدوم من ذوى الهمم

مواعيد عرض برنامج اختيار المواهب «الدوم» الموسم الثانى والقنوات الناقلة

بـ أغنية «أكتبلك تعهد» لأنغام.. المتسابقة تمارا عماد تبهر لجنة تحكيم «الدوم»

رئيس التحرير

وائل لطفي

تخفيف ديون الدول النامية واجب أخلاقى

الأكثر قراءة

قبل رمضان.. موعد صرف مرتبات مارس 2023

وزير النقل: أتعهد أن أجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية فى عهد الرئيس السيسى

محمود الأفندى: روسيا استخدمت سلاحا جديدا لمواجهة المسيرات الأوكرانية

خطوات الحصول على استمارة تسجيل المتطوعين Doha expo 2023 والشروط اللازمة

«ممنوع مرور الطلاب».. أول رد من أستاذ هندسة المنوفية على اللافتة المثيرة للجدل

التصريح بدفن جثة مسنة لقيت مصرعها فى حادث سيارة بمدينة 6 أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «3»

محمد العسيري

فوضى مسابقات مياه الشرب فى الصعيد

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع المجر

مدحت بشاى

فى انتظار دراما رمضانية تستحق المشاهدة

عبد الرحيم طايع

عبث فى المدافن!

مؤمن المحمدي

اللى.. يقدر على قلبى

مؤمن المحمدي

معاوية

ماجد حبته

توقيت زيارة دمشق

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ماذا يحدث فى إسرائيل؟ مظاهرات واشتباكات عنيفة وحصار سارة نتنياهو (فيديو وصور)

«جهات أجنبية تمول مثيرى الشغب».. نتنياهو يوجه رسالة للمتظاهرين فى إسرائيل

المظاهرات فى إسرائيل.. حصار سارة نتنياهو داخل «صالون حلاقة» وبنيامين يعلق (فيديو)