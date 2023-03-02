الخميس 02 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحريات فى مقتل سيدة حرقًا «بالبنزين» وإصابة زوجها خلال مُشاجرة بدار السلام

جثة
جثة

حصلت " الدستور" على تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة مقتل سيدة حرقًا وإصابة زوجها في مشاجرة مع 3 من جيرانهم داخل أحد الأفران بمنطقة دار السلام، بسبب خلافات سابقة.

 

وجاء فى أقوال معاون مباحث قسم شرطة دار السلام خلال تحقيقات النيابة أن تحرياته السرية دلته لوجود خلافات سابقة بين المتهمين ونجل المجنى عليهم.

 

وأضاف أنه المتهمين توجهوا لمحل الواقعة حمل المتهم الأول لسلاح أبيض "سكين" وحمل الثاني لزجاجات تحوى مادة قابلة للاشتعال وإمداد المتهمة الثالثة بتلك الزجاجات فانهال المتهم الأول على المجني عليه "الزوج" بسلاحه الأبيض وأشعل المتهم الثاني فتيل زجاجة تحوى مادة قابلة للاشتعال وألقاها بمحل الواقعة فأحدثوا إصابة المجني عليه والمجني عليها "زوجته" والتي أودت بحياتها قاصدين من ذلك قتلهما.

 

كانت قد أحالت النيابة العامة بدار السلام الجزئية، 3 أشخاص بينهم سيدة للمحاكمة أمام الجنايات في واقعة مقتل سيدة حرقًا وإصابة زوجها في مشاجرة مع جيرانهم داخل أحد الأفران بمنطقة دار السلام، بسبب خلافات سابقة.

 

كانت البداية عندما تلقى المقدم وسام عطية رئيس وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بلاغًا من الأهالي يفيد نشوب مشاجرة داخل أحد الأفران بدائرة القسم، ووجود حالة وفاة ومُصاب.

 

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال الفحص والمعاينة مقتل سيدة إثر إصابتها بحروق متفرقة بالجسد، وإصابة زوجها، تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.

التحريات مقتل سيدة حرق ا زوجها دار السلام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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