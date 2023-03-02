الخميس 02 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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القاهرة الإخبارية: استمرار التظاهرات فى إسرائيل احتجاجًا على خطة الإصلاح القضائى

المظاهرات في إسرائيل
المظاهرات في إسرائيل

قدمت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا عن التظاهرات الإسرائيلية وسط تل أبيب، وفي القدس، ضد حكومة “نتنياهو”، احتجاجًا على خطة الإصلاح القضائي.

 

زيادة أيام التظاهرات من يوم واحد لكل أيام الأسبوع

وقالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، من القدس، في مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي تامر حنفي، إن رقعة التظاهرات الإسرائيلية اتسعت ضد حكومة “نتنياهو” التي تم تشكيلها في ديسمبر الماضي، إلا أنها اتخذت منحنى آخر فبدلًا من يوم السبت امتدت لباقي أيام الأسبوع لضرب الحركة الإقتصادية في تل أبيب، وبدأت من ساعات مبكرة ومستمرة حتى الآن.

 

وأشارت إلى أن اليوم هو "يوم التشميس الوطني"، وحاولوا التمركز في نقطة المشاريع الصغيرة، مؤكدة أن اختيار هذه المنطقة ليس عبثيًا وذلك لخنق حركة السير وإغلاق الطرق بين القدس وتل أبيب.

القاهرة الإخبارية المظاهرات إسرائيل خطة الإصلاح القضائي الحركة الإقتصادية

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