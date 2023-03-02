مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 2-3-2023

اتجهت بعض شركات الحديد لرفع الأسعار للمرة الثالثة على التوالي خلال العام الجاري، مع استمرار تسجيل الدولار ارتفاعات متلاحقة مقابل الجنيه المصري، ولم تعلن أغلب شركات الحديد حتى الآن عن أسعارها الجديدة لشهر مارس، فيما رفع حديد بشاي سعره بواقع 500 جنيه للطن، وتأثرت أسعار الأسمنت أيضا بارتفاع سعر الدولار، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 2-3-2023

سعر الحديد اليوم

سجل سعر الحديد من بشاي للصلب سعر 29 ألف جنيه تسليم أرض مصنع، بدلا من 28.5 ألف جنيه، والتي تعد أولى الشركات التى تعلن عن أسعارها خلال شهر مارس الجاري .

سجل سعر الطن في مصانع الحديد الاستثماري من 26.800 ألف جنيه و27 ألف جنيه كأقصى سعر، حسب تصريحات أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء في الاتحاد العام للغرف التجارية .

ولم تعلن باقي شركات الحديد حتى الآن عن أسعارها لشهر مارس، لذا فجاء سعر الحديد في حديد عز 28300 جنيه، والحديد في السويس نحو 26850 جنيهًا تسليم أرض المصنع، سعر حديد المصريين 28300 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، سعر حديد الجارحي 25500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، سعر حديد المراكبي للصلب 25500 جنيه للطن، حديد عطية 27500 جنيه، سعر حديد سرحان 26500 جنيه، واستقر سعر حديد مصر ستيل نحو 27000 جنيه للطن، بينما بلغ سعر حديد العشري نحو 27000 جنيه للطن، و بلغ سعر حديد المعادي 27000 جنيه للطن، وصل سعر حديد الكومي اليوم 27000 جنيه للطن.

سعر الأسمنت

بلغ سعر أسمنت التعمير والمصريين 1760 جنيها .

أسمنت حلوان 1920 جنيها لسعر الطن

اسمنت المسلح 1955 جنيها.

أسمنت النصر 1940 جنيها.

اسمنت الممتاز 1950 جنيها.

أسمنت المصريين 1760 جنيها.

اسمنت وادي النيل 1860 جنيها.

اسمنت المخصوص 1860 جنيها.

اسمنت السويدي 1940 جنيها.

اسمنت أسوان 1780 جنيها.

اسمنت السهم 1840 جنيها.

اسمنت المعلم 1860 جنيها.

اسمنت حلوان 1925 جنيها.