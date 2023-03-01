الأربعاء 01 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير العدل الأمريكى: قائد «فاجنر» الروسية متورط فى جرائم حرب

وزير العدل الأمريكي
وزير العدل الأمريكي والمدعي العام ميريك جارلاند

قال وزير العدل الأمريكي والمدعي العام ميريك جارلاند، اليوم الأربعاء، إنه رأى أدلة كافية تثبت أن قائد مجموعة فاجنر الروسية متورط في جرائم حرب، وفق موقع أردوبوينت.

وأضاف جارلاند للجنة القضائية بمجلس الشيوخ اليوم أن مجموعة فاجنر العسكرية الروسية تلحق أضرارًا بالولايات المتحدة.

وتابع جارلاند خلال جلسة استماع للجنة: "أعتقد أنهم (فاجنر) منظمة ترتكب جرائم حرب وهي منظمة تلحق الضرر بالولايات المتحدة".

ورفض جارلاند الإجابة على سؤال من العضو المنتدب ليندسي جراهام حول ما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة تصنيف مجموعة فاجنر كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO)، مع الإذعان إلى وزارة الخارجية، التي تتخذ مثل هذه القرارات.

منظمة إجرامية 

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قائد مجموعة «فاجنر»: معارك ضارية ودامية فى سوليدار بشرق أوكرانيا

 

وتصنف الولايات المتحدة حاليًا مجموعة فاجنر كمنظمة إجرامية عابرة للحدود، وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعاد جراهام ومشرعون آخرون تقديم تشريع لتعيين مجموعة فاجنر كمنظمة إرهابية أجنبية، بالإضافة إلى فرض عقوبات أشد على الشركة.

العدل الامريكي أمريكا فاجنر روسيا أوكرانيا

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