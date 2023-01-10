الثلاثاء 10 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قائد مجموعة «فاغنر»: معارك ضارية ودامية في سوليدار بشرق أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلن قائد مجموعة "فاغنر" الروسية شبه العسكرية يفغيني بريغوجين، أنه تدور معارك ضارية على أطراف مدينة سوليدار الواقعة في شرق أوكرانيا والقريبة من باخموت أكثر النقاط سخونةً على الجبهة حاليًا.

وقال بريغوجين وفق ما نقل عنه مكتبه الاعلامي عبر تطبيق "تلغرام"، "لنكن صادقين  يقاتل الجيش الأوكراني بشجاعة من أجل باخموت وسوليدار، تدور معارك ضارية جدًا ودامية في ضاحية سوليدار الجنوبية، مضيفا أن القوات المسلّحة الأوكرانية تدافع بشرف عن أراضي سوليدار، ومزاعم الفرار الجماعي من صفوفها لا تتوافق مع الواقع".

ومدينة سوليدار الواقعة على بُعد نحو عشرة كيلومترات شمال شرق باخموت، مجاورة لبلدة باخموتسكي التي أكد الانفصاليون الموالون لروسيا السيطرة عليها.
وأكد دنيس بوشيلين قائد  القوات الموالية لموسكو في منطقة دونيتسك التي أعلنت  روسيا ضمّها مؤخرًا، الثلاثاء عبر التلفزيون الروسي أن سوليدار "قريبة جدًا من التحرير".

وتلعب مجموعة فاغنر دورًا رئيسيًا في معركة باخموت وهي مدينة غير مهمة كثيرًا على المستوى الاستراتيجي لكنّها اتخذت قيمة رمزية كبيرة، إذ إن المعسكرين يتقاتلان للسيطرة عليها منذ أشهر.
وأشار بريغوجين الاثنين إلى أن هجوم سوليدار يشنّه أفراد من فاغنر "حصرًا".

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية الثلاثاء أن القوات الروسية ووحدات فاغنر حققت "تقدمًا تكتيكيًا" في سوليدار خلال الأيام الأربعة الأخيرة وتسعى "على الأرجح إلى تطويق باخموت من الشمال" و"تعطل خطوط الاتصال الأوكرانية".

وقالت الوزارة إن جزءًا من المعارك يهدف إلى السيطرة على مدخل منجم ملح قديم في سوليدار لأن أنفاقه تمرّ تحت خطّ الجبهة وقد تُستخدم "للتسلل خلف خطوط العدو".

سوليدار شرق أوكرانيا أوكرانيا باخموت فاغنر الجبهة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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