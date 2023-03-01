الأربعاء 01 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية وبريطانيا تبحثان التعاون فى المجال العسكرى والدفاعى وسبل تطويره

جانب من الحدث
جانب من الحدث

بحث وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان عبدالعزيز، مع نظيره البريطاني بين والاس، التعاون بالمجال العسكري والدفاعي وسبل تطويره. 

 

وكشفت قناة العربية السعودية، عن تفاصيل اللقاء الذي جمع الثنائي لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في العديد من المجالات الأخرى ومناقشة الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة. 

توقيع اتفاقية إعلان النوايا بين السعودية وبريطانيا

وأشارت القناة إلى أن الطرفين وقعا على اتفاقية إعلان نوايا والتي تهدف إلى مشاركة المملكة العربية السعودية في برنامج القدرات الجوية المستقبلية (FCAS)، وهو البرنامج الذي يتضمن تحديد رؤية شاملة ومشتركة للشراكة المستقبلية لعمليات القتال الجوي والبحث في الشراكة التي توفر احتياجات القدرات المطلوبة، وتحديد مشاريع المشاركة الصناعية ومشاريع البحث والتطوير المشترك بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة. 

بريطانيا السعودية المجال العسكري سبل التطوير الدفاع

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وائل لطفي

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