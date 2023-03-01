الأربعاء 01 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

فينيسيوس يطالب جمهور الريال بدعم الفريق أمام برشلونة

فينيسيوس جونيور
فينيسيوس جونيور

طالب البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، جمهور فريقه بدعمهم قبل المواجهة المرتقبة أمام برشلونة في كأس ملك إسبانيا.

ويستضيف ريال مدريد، نظيره برشلونة غدًا الخميس في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “سانتياجو برنابيو” في ذهاب دور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا.

ونشر فينيسيوس تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر” كتب فيها:"يا مدريديستا، أراكم غدًا هيا مدريد! لنذهب معًا وحتى النهاية".

وكشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه لمواجهة نظيره برشلونة غدًا الخميس في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

واستدعى أنشيلوتي 23 لاعبًا على رأسهم كريم بنزيما قائد الفريق بينما تواجد البرازيلي رودريجو بعدما غاب اللقاءات الماضية بسبب الإصابة.

وغاب عن القائمة كل من فلورينت ميندي ودافيد ألابا مدافعي الفريق للإصابة.

قائمة ريال مدريد.. تواجد رودريجو وغياب ميندي وألابا أمام برشلونة

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، لوبيز

خط الدفاع: كارفخال، ميليتاو، فاييخو، ناتشو، أودريزولا، فاسكيز، روديجير

خط الوسط: كروس، مودريتش، تشاوميني، كامفينجا، فالفيردي، سيبايوس

خط الهجوم: بنزيما، فينسيوس، رودريجو، ماريانو، هازارد، أسيسنيو، ألفارو

فينيسيوس جونيور فينيسيوس ريال مدريد برشلونة كاس ملك اسبانيا

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