الأربعاء 01 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدفاع الفرنسية تؤكد عزمها إرسال قذائف لدعم أوكرانيا

وزير الدفاع الفرنسي
وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو

قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو إن أولويات بلاده هي إرسال قذائف لأوكرانيا لكن الحديث عن إرسال مقاتلات بدأ بالفعل، حسبما أكدت قناة العربية نيوز. 

ومنذ أيام أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال استقباله في باريس على تصميم فرنسا "مرافقة" أوكرانيا "حتى النصر". 

وقد طالب زيلينسكي بمنح بلاده أسلحة ثقيلة وطائرات مقاتلة "في أقرب وقت ممكن".

ومنذ أسبوع قال لوكورنو، إن فرنسا عازمة على تزويد أوكرانيا بالدفعة الثانية من مدافع سيزار، ذات عيار 155 ميليمترًا ومدى يصل إلى 40 كيلو مترًا، المثبّتة على شاحنات.

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، أمس الثلاثاء، عن أنّ أوكرانيا ستصبح عضوًا في الحلف لكن "على المدى الطويل"، في الوقت الذي تطلب فيه كييف الانضمام إلى الناتو في مواجهة الغزو الروسي.

وقال ستولتنبرج خلال زيارة لفنلندا، إنّ "دول حلف شمال الأطلسي موافقة على أن تصبح أوكرانيا عضوًا في التحالف، لكن في الوقت ذاته هذا احتمال على المدى الطويل"، داعيًا إلى بناء "إطار" لتجنّب أيّ غزو جديد في المستقبل.

وزير الدفاع الفرنسي فرنسا قذائف أوكرانيا مقاتلات

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وائل لطفي

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