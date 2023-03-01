8 سنوات من الإنجاز.. كيف دعم الرئيس السيسى قطاع الصحة فى المنيا؟

على مدار 8 سنوات ماضية شهد الصعيد طفرة تنموية غير مسبوقة في كافة المجالات، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول رئيس مصري يهتم بتطوير محافظات الوجه القبلي.

وتستعد محافظة المنيا، غدًا الخميس، لزيارة تاريخية للرئيس عبدالفتاح السيسي لافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، ضمن جولات الرئيس في الصعيد لتطوير الخدمة المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى المعيشة.

وشهدت المنيا خلال فترة تولي الرئيس السيسي حكم البلاد، إنشاء عدد من المشروعات في عدد من الملفات أبرزها قطاع الصحة، حيث قامت الدولة بطفرة في مجال تحسين الرعاية الصحية بالصعيد ومحافظة المنيا على وجه الخصوص، وذلك بإنشاء مستشفيات جديدة وتطوير أخرى.

وبلغت تكلفة الانتهاء من 101 مشروع بقطاع الصحة بالمحافظة نحو 201 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو. 2014– ديسمبر 2022) ومنها: التطوير الشامل لمستشفى دير مواس بتكلفة تبلغ 239 مليون جنيه.

كما تم الانتهاء من تطوير المبنى الملحق بمركز أورام المنيا بتكلفة 68 مليون جنيه، وكذلك الانتهاء من المرحلة الثانية من تطوير مستشفى صدر المنيا بتكلفة بلغت 20 مليون جنيه.

كما تم تطوير عدة مستشفيات أخرى أهمها:

مستشفى مطاي المركزي بتكلفة 283,3 مليون جنيه، وبني مزار المركزي بتكلفة 336,5 مليون جنيه، وجار تطوير مستشفى المنيا مرحليا بتكلفة 113 مليون جنيه ومن المتوقع الانتهاء منها عام 2023.

وتم إنشاء العديد من المستشفيات منها:

مستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا تم الانتهاء من المشروع في يناير 2022، بتكلفة إجمالية بلغت 250 مليون جنيه على مساحة 1500 متر مربع والمشروع عبارة عن مستشفى الكلى داخل الحرم الجامعي سعة 450 سريرا.

وإنشاء مستشفى الكبد بجامعة المنيا في يناير 2019 تبلغ التكلفة 166 مليون جنيه يتكون المبنى من 5 طوابق ويضم وحدات الأشعة والاستقبال.