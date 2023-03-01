الأربعاء 01 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة بطاريات السيارات بالجيزة

تشكيل عصابي
تشكيل عصابي

قررت جهات التحقيق بالجيزة حبس المتهمين بسرقة بطاريات السيارات 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

كانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط متهمين كونا تشكيلًا عصابيًا لسرقة بطاريات السيارات بالجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام شخصين "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة قسم شرطة الجيزة بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة بطاريات السيارات بأسلوب الضغط على الكبوت مُستخدمين سيارة ملك أحدهما.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، مبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 15 واقعة بدائرتي قسمى شرطة  أول الشيخ زايد - أول أكتوبر بالجيزة) وتصرفهما فـى المسروقات لدى عميلهما مالك محل بطاريات "سىء النية" تم ضبطه والمسروقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

مدينة نصر المتهمين حبس سرقة بطاريات تحريات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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