مصر في الصحف العربية: تعزيز العلاقات بين مصر والمجر واجتماع وزير الخارجية بمجموعة العشرين

اهتمت الصحف العربية، بالعديد من الأحداث والأخبار المصرية المهمة خلال الساعات القليلة الماضية، ترصدها “الدستور” في نشرة مصر في الصحف العربية.

واس السعودية

أبرزت وكالة الأنباء السعودية، تأكيد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي خلال لقائه مع مجتمع الأعمال القطري بالدوحة، أن مصر حرصت خلال الفترة الأخيرة على التركيز على اتخاذ العديد من الخطوات التي تشجع القطاع الخاص على العودة بقوة إلى قيادة النمو الاقتصادي في البلاد.

وسلطت الضوء على مشاركة وزير الخارجية المصري سامح شكري في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين الذي يُعقد اليوم بالعاصمة الهندية نيودلهي، لمناقشة موضوعات أمن الغذاء والطاقة، ومكافحة الإرهاب، والمساعدات الإنسانية والإغاثية في حالة الكوارث.



الأنباء الكويتية

استعرضت جريدة الأنباء الكويتية، العلاقات المصرية - المجرية التي تعتبر نموذج يحتذى في العلاقات الدولية، بالإضافة الى مباحثات الرئيس عبدالفتاح السيسي أن العلاقات بين مصر والمجر تعد نموذجا يحتذى في العلاقات الدولية في ظل عالم يمر بالصعوبات والتحديات، ورحب الرئيس السيسي برئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي تكتسب زيارته إلى مصر أهمية خاصة.



الشرق الاوسط



الحكومة المصرية تعيد العمل بالتوقيت الصيفي لترشيد الطاقة، وسلطت صحيفة الشرق الأوسط الضوء على إعلان الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، موافقتها على مشروع قانون في شأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، مشيرة الى أن الحكومة قالت في بيان عبر “فيسبوك”: “وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على مشروع قانون بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي”.

ونص مشروع القانون على أنه “اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة حسب التوقيت المُتبع، مُقدَّمة بمقدار ستين دقيقة”.

البيان

ولفتت صحيفة البيان الإماراتية، الى التوافق المصري ـ القطري على تعزيز العلاقات وزيادة الاستثمارات، مشيرة الى أن مصر وقطر توافقت على “تعزيز العلاقات وزيادة الاستثمارات لإقامة تحالفات وشراكات تجارية”، فيما أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي: “اقتراب إنهاء (أزمة) تذبذب سعر صرف الدولار، وهو ما يُمكن رؤيته من خلال السوق الموازية، التي أصبح السعر فيها لا يختلف كثيراً عن الموجود في السوق الرسمية”.

ولفت في تصريحات على هامش زيارته للدوحة، إلى أن “ضخ وتشجيع المزيد من الاستثمارات وتوفير العملة الصعبة، سوف تعمل على حل هذه الظاهرة في أسرع وقت”.