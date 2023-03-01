الأربعاء 01 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة الفيوم يشهد اجتماع اللجنة التحضيرية الثاني لاحتفالية عيد العلم

جامعة الفيوم: اجتماع
جامعة الفيوم: اجتماع اللجنة التحضيرية الثاني لاحتفالية

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، اليوم، الاجتماع التحضيري الثاني لاحتفالية عيد العلم الخامس عشر، بحضور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعرفة صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وعاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء اللجنة.

وأشار ياسر مجدي حياته، إلى أن الاجتماع هدف إلى مناقشة الأعمال التنسيقية والتحضيرية لاحتفالية عيد العلم الخامس عشر، التي من المنتظر إقامتها خلال شهر مارس الجاري، وذلك تزامنًا مع احتفالات محافظة الفيوم بالعيد القومي، بالإضافة إلى النظر في الجوائز المقترحة لتكريم السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين وأوائل الخريجين.

كما أوضح أنه يتم خلال الاحتفالية تكريم الحاصلين على جائزة جامعة الفيوم التقديرية، وجوائز قطاعات الجامعة (التفوق في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع) وجائزة الجامعة في التأليف العلمي والترجمة والمتميزين في الترقي لدرجة أستاذ وأستاذ مساعد، بالإضافة إلى جوائز النشر العلمي، والحاصلين على الدكتوراة والماجستير من أعضاء الهيئة المعاونة والإداريين وأوائل الخريجين والطلاب المتميزون في الأنشطة الطلابية على مستوي الجامعات المصرية لعام ٢٠٢٢.

كما تمت مناقشة تكريم السابقين من النواب وعمداء الكليات والوكلاء والراحلين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وكذلك مناقشة منح الجوائز الخاصة بالتميز الإداري، والموظف المثالي، والعامل المثالي، والقيادات الإدارية التي بلغت سن التقاعد عام ٢٠٢٢، والمبتكرين من أبناء الجامعة.

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جامعة الفيوم اجتماع اللجنة التحضيرية لاحتفالية عيد العلم الخامس عشر

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