الأربعاء 01 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصر تفوز بمقعد نائب رئيس البورد العربي للتمريض والقبالة بالدول العربية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

فازت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، ممثلاً عن مصر، بمقعد نائب رئيس البورد العربي للتمريض والقبالة بالدول العربية، وذلك على هامش إنتخابات المجلس العلمي للتمريض والقبالة "البورد"، والتي أُجريت ظهر اليوم بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وبدورها، أبدت نقيب التمريض سعادتها بالفوز بمقعد نائب رئيس البورد العربي للتمريض والقبالة، لافته إلى إنه يدل على ثقة الدول العربية فى مصر ورؤيتها الثاقبة لتحسين أحوال التمريض فى الوطن العربى. 

وأشارت إلى أنه فاز بمقعد رئيس المجلس العلمى للتمريض والقبالة الدكتورة ميرنا أبى ضومت من دولة لبنان، كما فاز بمقعد مقرر المجلس العلمى الدكتورة سمية البلوشي من دولة الإمارات العربية المتحدة، وفاز بمقعد رئيس لجنة الإمتحانات الدكتورة عائشة المعمرية من سلطنة عمان، وفاز بمقعد رئيس لجنة التدريب الدكتورة ليلى أخو زهية من الأردن، وفاز بمقعد رئيس التطوير المهني المستمر الدكتور جمال الخضورى من سلطة عمان.

 وقالت الدكتورة كوثر محمود، إنه يتم انتخاب اللجنة التنفيذية للبورد العربي للتمريض والقبالة كل ٤ سنوات، لافته إلى أنه تم فتح باب الترشح لانتخابات هيئة المكتب التنفيذي للمجلس العلمي للتمريض والقبالة بمشاركة ٤١ عضوًا من أكثر من ٢٠ دولة، على مقاعد رئاسة المجلس ونائب الرئيس والمقرر ورؤساء اللجان العلمية والامتحانات والاعتماد.

وأفادت بأن الدول العربية المشاركة كان من بينها؛ مصر، الكويت، الأردن، الإمارات، لبنان، السودان، اليمن، سلطة عمان، المغرب، تونس، العراق، فلسطين، السعودية، وليبيا.

وأضافت أنه بدأ الاجتماع بكلمة من الدكتور عمر الرواس، الأمين العام لمجالس التخصصات الصحية، والدكتور جواد الشريف الأمين العام المساعد، والذين قاموا بعرض تفاصيل النظام العام والأنشطة الخاصة بالبورد العربي بجميع التخصصات الصحية.

جانب من الاجتماع

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مصر مقعد البورد العربى للتمريض والقبالة الدول العربية انتخابات المجلس العلمي

رئيس التحرير

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