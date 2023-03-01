الأربعاء 01 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

فى يوم الحماية المدنية.. تدريب على إبطال عبوة ناسفة بحوزة إرهابى

إبطال عبوة ناسفة
إبطال عبوة ناسفة

احتفت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، باليوم العالمي للحماية المدنية 2023 بعنوان «دور تكنولوجيا المعلومات في تقييم المخاطر».

تضمنت الاحتفالية بيانا لإدارة المفرقعات يتضمن استيقاف سيارة مشتبه فيها، ليقوم أحد العناصر الإرهابية -الافتراضية- بالخروج منها ومحاولة الاعتداء على أفراد النقطة بالسلاح، ويتم التعامل معه ومع قائد السيارة فى سرعة وإطلاق النار عليهما، ما أدى لمصرعهما ثم قيام أفراد التفتيش عن المفرقعات بتفتيش سيارة العنصر الإرهابي-الافتراضي- تحسباً لوجود عبوات ناسفة بالسيارة باستخدام كلب التفتيش عن المفرقعات ومرايا التفتيش أسفل السيارات وجهاز شم أبخرة المواد المفرقعة.

وتبين وجود عبوة مشتبه بها وارتداء الإرهابي حزاما ناسفا، وجرى استدعاء قوات إدارة تأمين بلاغات المفرقعات والتي تتضمن سيارة تأمين وسيارة إعاقة الترددات اللاسلكية وسيارة البوتقة.

يشار إلى أن إدارة تأمين البلاغات هي المسئولة عن تدريب ضباط المفرقعات على مستوى الجمهورية، وكذلك الاستجابة للدعم اللوجيستى والفنى لبلاغات المفرقعات في الجمهورية.

وتم استخدام العربة الآلية (الروبوت) طراز MK3، وهو صناعة كندية يستطيع سحب حتى 140 كيلو جراما وحمل وزن 25 كيلو جراما، فضلا عن دخول خبير المفرقعات مرتدياً البدلة الواقية من نواتج الانفجار طراز EOD10، والتي تعد من أحدث المعدات التى انضمت إلى خدمات الوزارة.

وتمثل تلك المعدات المتواجدة أحدث ما تم تدعيم إدارة تأمين بلاغات المفرقعات به.

الاحتفالية العناصر الارهابية السلاح أفراد النقطة سيارة العنصر الإرهابى

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وائل لطفي

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