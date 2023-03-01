يهدد الأمن القومى.. «تيك توك» يثير مخاوف أمنية فى عدة دول

تخوض الصين مواجهة دولية جديدة، لكن من نوع مختلف، والبطل هذه المرة تطبيق الفيديوهات القصيرة «تيك توك».

فعلى الرغم من أن «تيك توك» هو في الأساس تطبيق ترفيهي للمستخدمين، إلا أنه دخل ضمن تصنيفات البعض كتهديد أمني مباشر وفقًا لقناة «القاهرة الإخبارية».

وأعلنت عدة دول وهيئات حظر تطبيق «تيك توك» لدى موظفيها وداخل المؤسسات، الأمر الذي رفضته الشركة المبتكرة للتطبيق والصين البلد الصانع له.

وكانت انضمت الولايات المتحدة وكندا إلى مؤسسات وحكومات أوروبية عديدة أمرت بحظر تطبيق «تيك توك» وذلك بعد إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لمنع الموظفين الفيدراليين من استخدام التطبيق على أجهزة الحكومة في ديسمبر الماضي.

ومنح البيت الأبيض مؤخرًا جميع الهيئات الفيدرالية 30 يوما لحظر التطبيق على أجهزتها، بينما حظرت 19 ولاية أمريكية «تيك توك» في أجهزة حكوماتها المحلية.

وتركز رد بكين على الخطوة الأمريكية، وقالت الخارجية الصينية إن أمريكا تبالغ في مفهوم الأمن القومي وتسيء استخدام صلاحيات الدولة لقمع الشركات الأجنبية من أجل حظر تطبيق «تيك توك».

المفوضية الأوروبية والهند وكندا والدنمارك أبرز الدول التي قررت حظر «تيك توك» بينما تتجه هولندا لحظره أيضا؛ بسبب ما أثير من مخاوف من إمكانية استخدام «تيك توك» في التجسس على مستخدميه من المسئولين.