الأربعاء 01 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الجارديان»: تطبيقات الذكاء الاصطناعي تهدد العديد من الوظائف البشرية

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن عام 2023 شهد دخولاً قويًا وكبيرًا للذكاء الاصطناعي ومجالاته المختلفة والذي من المحتمل أن يلغي العديد من الوظائف البشرية.

وتعتبر الشبكات العصبية التكنولوجيا الأساسية في طفرة الذكاء الاصطناعي، وهي المحرك الاساسي للثورة التكنولوجية الحالية، حيث بدأت الشبكات العصبية التكنولوجية التي تم تصورها لأول مرة في الأربعينيات من القرن الماضي، كمجهودات لنمذجة أدمغة الحيوانات ، والتي تتكون من ملايين الخلايا العصبية البسيطة المتصلة ببعضها البعض و كل خلية عصبية فردية بسيطة للغاية.

وتقوم الشبكة العصبية بتعليم أجهزة الكمبيوتر معالجة البيانات بطريقة مستوحاة من الدماغ البشري، حيث تحاول الشبكات العصبية الاصطناعية حل المشكلات المعقدة.

ومثل المحرك البخاري، استغرق الأمر عقودًا حتى يتم فهم القوة الحقيقية لاختراع الشبكة العصبية، لكن لا تعمل الشبكة العصبية إلا بكميات هائلة من قوة الحوسبة والبيانات، لذا فقد كانت مثيرة للفضول في معظم السنوات السبعين الماضية. 

نموذج اللغة الكبير LLM

يعد "نموذج اللغة الكبير" ، أو LLM ، أحد النهجين الرئيسيين للذكاء الاصطناعي التي أحدثت موجة من التقدم في هذا القطاع وكلما كان نموذج اللغة أكبر  والمستخدم في كتابة نصوص الذكاء الاصطناعي مثل تطبيقات “تشات جي بي تي”. 

 

txt

سباق تطبيقات الذكاء الاصطناعى.. لماذا تحظر الصين تطبيق ChatGPT؟


الحوسبة Compute

تعتبر الحوسبة أحد أبرز خطوات وآليات تطوير الذكاء الاصطناعي، وحتى الآن ما زالت نماذج الذكاء الاصطناعي الجديد مكلفة فقد بلغت التكلفة النهائية ي لتطبيق تشات جي بي تي GPT-3  ملايين الدولارات لكن تطوير عمليات الحوسبة سيقلل من هذه التكلفة ودعم عمليات استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ومنذ عام 2018 ، حذرت شركة OpenAI من أن كمية الحوسبة المستخدمة في عمليات التدريب على الذكاء الاصطناعي تتضاعف كل ثلاثة أشهر ونصف، ولهذا السبب أعلنت الشركة أنها ستتحول من النماذج والنسخ غير الربحية إلى نماذج ربحية بسبب الحاجة إلى "استثمار مليارات الدولارات في السنوات القادمة في الحوسبة السحابية واسعة النطاق".

الجارديان المصطلحات التكنولوجية عالم الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي عام 2023 شركات التكنولوجيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

تخفيف ديون الدول النامية واجب أخلاقى

الأكثر قراءة

موعد إجازة عيد الفطر 2023 للعاملين في القطاع الحكومي والخاص

البورصة تحقق مكاسب 8 مليارات جنيه بختام أول تعاملات مارس

جامعة المنصورة الأهلية تستقبل طلاب مدرسة المتفوقين «STEM»

«الجارديان»: تطبيقات الذكاء الاصطناعي تهدد العديد من الوظائف البشرية

خالد ميرى فى ندوة «الدستور»: أولوياتى حماية المهنة وتقديم خدمات مستحقة لأعضائها

تركيب الإنترلوك بالشوارع الضيقة بمركز القوصية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

اللى.. يقدر على قلبى

مؤمن المحمدي

معاوية

ماجد حبته

توقيت زيارة دمشق

د. القس صفوت البياضى

من أمنياتنا الإسعاف الفورى لمتألم مصرى‎‎

محمد رفعت

«بلوك» محمد صبحى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد مواسم الحنين

جلال حمام

إلى أين تتجه أزمة مصر؟

ماجد حبته

مصانع «تكاملية» جديدة

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يطلق مناورة عسكرية بالضفة‎‎

مسئول أمريكي: يجب محاسبة المسؤولين عن الهجمات في نابلس

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء موجة العنف في فلسطين