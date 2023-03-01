الأربعاء 01 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

سباق تطبيقات الذكاء الاصطناعي.. لماذا تحظر الصين تطبيق ChatGPT؟

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

أزالت العديد من التطبيقات الصينية الشهيرة الوصول إلى تطبيق ChatGPT، وهو تطبيق محادثة الذكاء الاصطناعي الذي أحدث ثورة عالمية، في الوقت الذي تتسابق فيه شركات التكنولوجيا الصينية الكبرى لتطوير ما يعادله.

وبحسب شبكة سي إن إن الأمريكية، لا يتوفر تطبيق ChatGPT ، الذي طورته شركة الأبحاث الأمريكية “OpenAI”، رسميًا في الصين، لكن العديد من التطبيقات على منصة التواصل الاجتماعي الصينية “WeChat” سمحت سابقًا بالوصول إلى “chatbot” دون استخدام VPN أو رقم هاتف محمول أجنبي.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال المسؤولون عن تطبيقي ChatGPTRobot وAIGC Chat Robot، إن برامجهما قد توقفت بسبب "انتهاك القوانين واللوائح ذات الصلة"، دون تحديد القوانين.

وذك المسؤولون عن تطبيقان آخران، وهما: ChatgptAiAi وChat AI Conversation، إن خدمات ChatGPT الخاصة بهما توقفت عن العمل بسبب "تغييرات الأعمال ذات الصلة" وتغييرات السياسة.

كان تطبيق Shenlan BL أكثر غموضًا، مشيرًا إلى "أسباب مختلفة" للإغلاق.

على الرغم من أنه من غير الواضح ما الذي أدى إلى عمليات الإغلاق هذه، إلا أن هناك علامات أخرى على احتمال رفض  الصين إتاحة تطبيق ChatGPT، بحسب الشبكة الأمريكية.

ويوم الإثنين، أصدرت وسائل الإعلام الصينية  فيديو يشير إلى أن السلطات الأمريكية يمكن أن تستخدم برنامج الدردشة الآلي "لنشر معلومات مضللة والتلاعب بالرأي العام" ، مشيرة إلى ردودها بشأن شينجيانغ كدليل مفترض على التحيز.

سباق الذكاء الاصطناعي

وظهر ChatGPT على الساحة في ديسمبر ، وانتشر بسرعة بفضل قدرته على تقديم إجابات مطولة وشاملة - وإن كانت غير دقيقة في بعض الأحيان - على الأسئلة والمطالبات.

ومنذ إطلاقه، تم استخدامه لكتابة مقالات لنشرة إخبارية واحدة على الأقل، وصياغة ملخصات أوراق بحثية خدعت بعض العلماء واجتازت حتى إمتحانات القانون والأعمال على مستوى الدراسات العليا (وإن كانت بدرجات منخفضة).

كما أثار القلق بشأن عواقبه غير المعروفة على المدى الطويل، مثل تأثيره على التعليم وقدرة الطلاب على الغش في المهام.


وعلى الرغم من هذه المخاوف، فإن نجاح تطبيق ChatGPT يمثل حفز سباقًا عالميًا للذكاء الاصطناعي.

في هذا السياق، تخطط شركة مايكروسوفت Microsoft لاستثمار المليارات في شركة OpenAI ومقرها سان فرانسيسكو، وكشفت النقاب عن روبوت الدردشة “Bing” المدعوم بالذكاء الاصطناعي الأسبوع الماضي، على الرغم من أنها تصدرت عناوين الصحف بسبب انحرافها إلى محادثة أكثر قتامة ومزعجة في بعض الأحيان.

التطبيقات الصينية الذكاء الاصطناعي شركات التكنولوجيا الامريكية التواصل الاجتماعي الصينية

رئيس التحرير

وائل لطفي

تخفيف ديون الدول النامية واجب أخلاقى

الأكثر قراءة

أسعار الدواجن اليوم فى مصر الأربعاء 1-3-2023

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر مارس 2023 لعملاء بتروتريد

النوستالجيا.. ما بين الشعور بالسعادة ومحاولة الهروب من الواقع

وكيل الصحة بمطروح يقود حملة على الأسواق.. (صور)

سباق تطبيقات الذكاء الاصطناعي.. لماذا تحظر الصين تطبيق ChatGPT؟

موسكو تحقق في محاولات قوات كييف مهاجمة الأراضي الروسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

اللى.. يقدر على قلبى

مؤمن المحمدي

معاوية

ماجد حبته

توقيت زيارة دمشق

د. القس صفوت البياضى

من أمنياتنا الإسعاف الفورى لمتألم مصرى‎‎

محمد رفعت

«بلوك» محمد صبحى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد مواسم الحنين

جلال حمام

إلى أين تتجه أزمة مصر؟

ماجد حبته

مصانع «تكاملية» جديدة

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول أمريكي: يجب محاسبة المسؤولين عن الهجمات في نابلس

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء موجة العنف في فلسطين

قوات الاحتلال الإسرائيلى تغلق مداخل مدينة «أريحا» بالضفة الغربية