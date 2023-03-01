الأربعاء 01 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الحكومة الإيرانية تعلن طرد دبلوماسيين ألمانيين اثنين يعملان في طهران

طهران
طهران

أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم، طرد دبلوماسيين ألمانيين اثنين من سفارة ألمانيا  لدى طهران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان له، إنه سيتصرف بحزم أمام التجاوزات، وأولويته هي الحفاظ على التعاون في جو من الاحترام المتبادل، ولكن إذا أرادت بعض الأطراف تجاهل المعايير الأساسية والسيادة الوطنية لإيران، فإن اتخاذ خياراتٍ بديلة أمر لا مفر منه.

وأوضحت وزارة الخارجية الإيرانية، أنه تم استدعاء السفير الألماني لدى إيران وإبلاغه قرار طرد دبلوماسيين اثنين إثر الإجراءات التدخلية وغير المسؤولة للحكومة الألمانية في الشؤون الداخلية والقضائية الإيرانية.

 

وقالت الخارجية الألمانية في بيان، إنه على خلفية حكم الإعدام الصادر ضد شارمهد، فقد أعلنت الحكومة الألمانية، أن اثنين من دبلوماسيي السفارة الإيرانية غير مرغوب بوجودهما على الأراضي الألمانية، وطالبنا بمغادرتهما للبلاد.

وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية في فبراير الماضي عن طرد دبلوماسيين إيرانيين اثنين على خلفية قرار محكمة في طهران بإعدام معارض يحمل الجنسية الألمانية، وهو جمشيد شارمهد، زعيم تنظيم "تندر" المصنف إرهابيا في إيران.

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