الأربعاء 01 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

المدير الفني للأهلي يطلب تقريرًا عن الثلاثي المصاب قبل مواجهة القطن الكاميروني

كولر وجهازه المعاون
كولر وجهازه المعاون

طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، من الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي تقريرًا شاملًا عن حالة الثلاثي محمد عبدالمنعم ومحمود متولي وحسين الشحات، ومدى جاهزيتهم للمشاركة أمام القطن الكاميروني.
وكشف مصدر مسئول، أن طبيب الأهلي أخطر كولر بصعوبة لحاق محمود متولي باللقاء، وإمكانية غيابه 4 أسابيع عن المشاركة بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية، والتي خضع إلى أشعة سونار على العضلة.
وأضاف المصدر أن "أبوعبلة" أكد أن حسين الشحات مازال ينتظر نتيجة  أشعة الرنين المغناطيسي على الركبة للوقوف علي حجم الاصابة ومدة غيابه، مشيرًا إلى أن طبيب الأهلي قال إن محمد عبدالمنعم يعاني من إجهاد عضلي عام، ويخضع اللاعب لفحص طبي خلال التدريبات المقبلة قبل مواجهة القطن الكاميروني.

كان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد قال إن مباراة الفريق أمام الداخلية التي أقيمت مساء أمس، على استاد الأهلي بالسلام ضمن منافسات الجولة العشرين في بطولة الدوري الممتاز شهدت محاولات عديدة لتحسين الأداء خاصة في الشوط الثاني، لكن لم يكن هناك تنظيم كافٍ للفوز، وإنه سوف يعمل على علاج الأخطاء التي ظهرت في المباراة والفرص التي أهدرها لاعبو الفريق.

وأوضح كولر أنه غير سعيد بالنتيجة، وأن توظيف شادي حسين ومحمد شريف في مختلف مراكز الهجوم، وفقًا لقدرات كل منهما، وقدرته على التحرك بفاعلية في المنطقة الهجومية.

وقال المدير الفني:«نعاني بشدة من ضغط المباريات الذي يحرمنا من علاج الأخطاء بشكل عملي ونكتفي بالجوانب النظرية فقط بسبب ضيق الوقت والحاجة إلى الاستشفاء».

وأشار كولر إلى أن التدريب على فترتين يوميا مستحيل في ظل ضغط المباريات، وأنه لا يملك الوقت الكافي لتطبيق اليوم الكامل في التدريبات.

كما أكد أن تثبيت التشكيل صعب بسبب الإصابات التي تمنع التدوير للحفاظ على جاهزية الجميع، وأنه يختار تشكيلة كل مباراة وفقًا لظروفها وظروف الفريق.

محمود متولى الاهلى الداخلية القطن الكاميروني حسين الشحات

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وائل لطفي

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