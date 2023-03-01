مسلسلات رمضان.. حنان مطاوع تكشف عن شخصيتها فى «سره الباتع»

كشفت الفنانة حنان مطاوع عن شخصيتها فى المسلسل الدرامى الجديد “سره الباتع” للمخرج خالد يوسف والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2023.

ونشرت حنان مطاوع، صورا من كواليس العمل تكشف عن شخصيتها معلقة: “صافية .. سره الباتع”

فى سياق متصل تواصل حنان مطاوع وأسرة مسلسل “سره الباتع” تصوير العمل الذى أوشك المخرج خالد يوسف على الانتهاء منه، حيث يجرى العمل على قدم وساق لإنجاز أكبر عدد من الحلقات قبل حلول شهر رمضان المقبل.

ويقوم المخرج خالد يوسف حاليا بمونتاج الحلقات الأولى من المسلسل بالتزامن مع التصوير.

مسلسل “سره الباتع ” هو دراما عصرية تاريخية تدور أحداثها بين زمنين مختلفين، الزمن الحاضر وبطله الذي يبحث عن حل اللغز وسر زمن تاريخي يتزامن مع الحملة الفرنسية على مصر لنكتشف مع مرور الأحداث وجود مقاربة وتكامل تصل أحيانًا إلى حد التطابق الكامل ليؤكد نفس المعنى، ويتواجد الفنان أحمد صلاح السعدني بينما الوقت المعاصر يتصدى له الفنان أحمد فهمي.

ويمثل في عصر الحملة الفرنسية عدد كبير من الفنانين منهم أحمد السعدني وحنان مطاوع وحسين فهمي وخالد الصاوي وأحمد عبدالعزيز وهشام الجخ ومحمد عادل ميدو وعدد كبير من النجوم وضيوف الشرف ويمثل العصر الحديث عددًا كبيرًا من النجوم منهم أحمد فهمي وريم مصطفى ونجلاء بدر وصلاح عبدالله وعمرو عبدالجليل وأحمد وفيق ومنة فضالي وخالد سرحان وعدد كبير من النجوم.

المسلسل الجديد تجربة مختلفة للمخرج خالد يوسف الذي يخرج العمل وكتب السيناريو والحوار له ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربي تجاوز عددهم حاجز الـ60 بطلًا ويعد العمل الجديد من أضخم الأعمال الدرامية التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.