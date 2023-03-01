الأربعاء 01 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان.. حنان مطاوع تكشف عن شخصيتها فى «سره الباتع»

حنان مطاوع
حنان مطاوع

كشفت الفنانة حنان مطاوع عن شخصيتها فى المسلسل الدرامى الجديد “سره الباتع” للمخرج خالد يوسف والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2023.

ونشرت حنان مطاوع، صورا من كواليس العمل تكشف عن شخصيتها معلقة: “صافية .. سره الباتع” 

فى سياق متصل تواصل حنان مطاوع وأسرة مسلسل “سره الباتع” تصوير العمل الذى أوشك المخرج خالد يوسف على الانتهاء منه، حيث يجرى العمل على قدم وساق لإنجاز أكبر عدد من الحلقات قبل حلول شهر رمضان المقبل.

ويقوم المخرج خالد يوسف حاليا بمونتاج الحلقات الأولى من المسلسل بالتزامن مع التصوير.

مسلسل “سره الباتع ” هو دراما عصرية تاريخية تدور أحداثها بين زمنين مختلفين، الزمن الحاضر وبطله الذي يبحث عن حل اللغز وسر زمن تاريخي يتزامن مع الحملة الفرنسية على مصر لنكتشف مع مرور الأحداث وجود مقاربة وتكامل تصل أحيانًا إلى حد التطابق الكامل ليؤكد نفس المعنى، ويتواجد الفنان أحمد صلاح السعدني بينما الوقت المعاصر يتصدى له الفنان أحمد فهمي.

ويمثل في عصر الحملة الفرنسية عدد كبير من الفنانين منهم أحمد السعدني وحنان مطاوع وحسين فهمي وخالد الصاوي وأحمد عبدالعزيز وهشام الجخ ومحمد عادل ميدو وعدد كبير من النجوم وضيوف الشرف ويمثل العصر الحديث عددًا كبيرًا من النجوم منهم أحمد فهمي وريم مصطفى ونجلاء بدر وصلاح عبدالله وعمرو عبدالجليل وأحمد وفيق ومنة فضالي وخالد سرحان وعدد كبير من النجوم.

المسلسل الجديد تجربة مختلفة للمخرج خالد يوسف الذي يخرج العمل وكتب السيناريو والحوار له ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربي تجاوز عددهم حاجز الـ60 بطلًا ويعد العمل الجديد من أضخم الأعمال الدرامية التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

الفنانة حنان مطاوع حنان مطاوع سره الباتع مسلسل “ سره الباتع” مسلسلات رمضان 2023

رئيس التحرير

وائل لطفي

تخفيف ديون الدول النامية واجب أخلاقى

الأكثر قراءة

معهد الفلك: لم تحدث أى زلازل فى القاهرة اليوم.. ويكشف سبب الاهتزازات

توزيع حلوى وكتيبات إرشادية احتفالًا باليوم العالمي للحماية المدنية بمطروح (صور)

دعوة أممية بعدم تسييس ملف المساعدات الإنسانية فى سوريا

هزات أرضية ضعيفة فى السواحل الشرقية لمصر

التحقيقات عن العثور على جثة شاب فى منشأة ناصر: تناول جرعة مخدرات زائدة

رئيس «العالمية للبصريات»: تصنيع أنظمة دفاعية حديثة تدخل الخدمة بالقوات المسلحة قريبًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

اللى.. يقدر على قلبى

مؤمن المحمدي

معاوية

ماجد حبته

توقيت زيارة دمشق

د. القس صفوت البياضى

من أمنياتنا الإسعاف الفورى لمتألم مصرى‎‎

محمد رفعت

«بلوك» محمد صبحى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد مواسم الحنين

جلال حمام

إلى أين تتجه أزمة مصر؟

ماجد حبته

مصانع «تكاملية» جديدة

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يطلق مناورة عسكرية بالضفة‎‎

مسئول أمريكي: يجب محاسبة المسؤولين عن الهجمات في نابلس

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء موجة العنف في فلسطين