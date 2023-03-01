الأربعاء 01 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد العاصفة الرملية الترابية ونصائح الأرصاد لمرضى الجيوب الأنفية

العاصفة الرملية
العاصفة الرملية

موعد العاصفة الرملية سؤال تداول بكثرة من الكثير في الساعات الأخيرة، وذلك بعد تحذير الأرصاد الجوية من عاصة رملية وترابية ستضرب عدد من مناطق مصر خلال الفترة القليلة المقبلة.

موعد العاصفة الرملية الترابية

وكشفت الأرصاد الجوية، عن سبب حدوث العاصفة الرملية، وأنها تأتي في حالة عدم الاستقرار الجوي التي شهدتها البلاد إلى استقبال كتل هوائية قادمة من المناطق الحارة، لافتين إلى أن هذه الظاهرة تحدث لأول مرة خلال فصل الشتاء الذي أوشك على الانتهاء.

وأضافت الأرصاد، أن هذه الكتل الهوائية ستتسبب في ارتفاع درجات الحرارة في مختلف مناطق البلاد حتى تصل إلى 28 درجة مئوية على مدار ساعات النهار، مفسرة ذلك بأن الكتل تأتي من مناطق صحراء شبه الجزيرة العربية المعروفة بارتفاع درجات حرارتها.

وبعد أن تداول سؤال عن موعد العاصفة الرملية الترابية، الأرصاد حذرت على أن عدد من المناطق على موعد مع عاصفة رملية وترابية، وذلك على مدار ساعات يوم الأربعاء 1 مارس 2023.

نصائح الأرصاد لمرضى الجيوب الأنفية

نصحت الأرصاد مرضي الجيوب الأنفية بسبب التقلبات الجوية اليوم ووجود الأتربة العالقة، وتمكن النصائح فى:

  • إحكام غلق النوافذ جيدا في المنزل تجنبًا لدخول الأتربة.
  • ارتداء الكمامات وارتداء النظارات الشمسية إذا أضطر الشخص إلى النزول.
  • أخذ الأدوية الخاصة بمرضى الجيوب الأنفية تجنبًا لحدوث أي مضاعفات صحية، سواء كانت دواء أو بخاخات.
  • الإكثار من تناول السوائل الساخنة وذلك لتنظيف الجهاز التنفسي العلوي أي الجيوب الأنفية.

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حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 1 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 29 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 31 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 15.

حالة الطقس الأيام المقبلة بالمحافظات

ونصحت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بعدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة المؤقت، وعدم تخفيف الملابس، متوقعة انخفاضا تدريجيا للحرارة بدءا من يوم الجمعة لتتوالي الانخفاضات السبت والأحد وتعود الأجواء الشتوية مجددا.

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة لـ"التليفزيون المصري"، أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة مستمرة معنا اليوم وغدا الخميس، مشيرة إلى أن الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام بنحو 6 – 8 درجات.

وأوضحت «غانم» أن المرتفع الجوى الموجود في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس وبالتالي ارتفاع درجات الحرارة نهارً، محذرة من انخفاض الرؤية الأفقية نتيجة الشوائب العالقة والرمال والأتربة، والتي من المتوقع أن تنشط غدا.

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