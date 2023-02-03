الجمعة 03 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

ما نراعيه وما نتجنبه.. كيف تكون القيادة في العاصفة الترابية؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قد تكون القيادة في عاصفة ترابية مفاجئة أحد أكثر أنواع الطقس خطورة للقيادة فيها، ويتفق الخبراء على شيء واحد وهو مدى أهمية التزام الهدوء والتركيز على الطريق أمامك، وإذا أمكن، توقف على جانب الطريق لتجنب الاستمرار في القيادة في هذه الحالة، وإذا كان عليك الاستمرار في القيادة، فمن الضروري أن تظل ثابتًا خلف عجلة القيادة قدر الإمكان.

سنناقش المزيد من النصائح عبر موقع “olsoninsurance” للقيادة في عاصفة ترابية، تساعدك  على التنقل خلال عاصفة ترابية مفاجئة. 

1: حافظ على هدوئك في كل الأوقات

إذا صادفت عاصفة ترابية، فإن الخطوة الأولى الأكثر أهمية هي أن تأخذ نفسًا عميقًا، واجعل قيادة السيارة جانب الطريق لكي تكون بأمان، وخذ نفسا عميقا عدة مرات، وأوقف تشغيل الموسيقى حتى تتمكن من التركيز، لكن لا تدع عقلك يسبب لك الذعر، لكن إذا كانت الموسيقى تساعدك، فاحرص على تشغيلها بهدوء بهدف البقاء بأمان على الطريق، وركز على ما هو أمامك الآن.

2: تنقل بجهد بطيء وثابت

مع إضاءة أضواء سيارتك، استمر في القيادة ولكن أبطئ سرعتك، فمن المهم أن تعرف مكان مكابح الطوارئ الخاصة بك، وحافظ على قدمك بعيدًا عن الفرامل، فأنت لا تريد الضغط عليها لأن ذلك سيؤدي إلى تحرك السيارة أو الانزلاق إلى الجانب فجأة، وبدلاً من ذلك، قم بالقيادة بوتيرة بطيئة فقط إذا كنت تشعر بالراحة للقيام بذلك، وتأكد من القيادة لمسافة 300 قدم على الأقل خلف أي مركبة أخرى على الطريق، واستمر فقط ما دمت تشعر بالأمان، وبعد ذلك، ابتعد عن الطريق السريع.

3: اخرج من الطريق السريع إذا كان ذلك ممكنًا

السرعات العالية والقيادة في عاصفة ترابية  لا تجتمع، لذلك تجنب ذلك بالنزول عن الطريق إن أمكن، وابحث عن مكان آمن للتوقف إذا كان ذلك آمنًا، واستخدم الأضواء الوامضة للتنقل إلى جانب الطريق، ثم أطفئ الأضواء الساطعة وأنت تنتظر مرور العاصفة.

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4: انتظر بصبر

يمكن أن تستمر العواصف الترابية من بضع دقائق إلى 20 دقيقة أو أكثر، فابذل قصارى جهدك للانتظار حتى تتضح إمكانية التحرك، وإذا كنت بحاجة إلى مساعدة أو لم تعد تشعر بالأمان، فاطلب المساعدة، وإذا كانت هناك مشكلة في سد الطريق، فاتصل بعاملي الطوارئ لمساعدتك على مغادرة الطريق.

 

 5: العودة إلى الطريق

قم بالقيادة على الجزء المرصوف من الطريق فقط، وليس على الساتر الترابي، وبينما تستعد للعودة إلى الطريق، تذكر أن تفعل ذلك بحذر، وأعد تشغيل الأضواء حتى يراك السائقون، وتجنب محاولة الإسراع بسرعة، ويمكن أن يكون الطريق زلقًا وربما يستمر الغبار في التحرك بسرعة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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