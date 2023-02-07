مدير مركز رصد الزلازل: العاصفة الزلزالية المدمرة قد تستمر لأيام أو شهور

توقع محمود القريوتي، مدير مركز رصد الزلازل، أن تستمر العاصفة الزلزالية المدمرة الموجودة في جنوب تركيا وشمال سوريا، ربما لأيام أو شهور، وأن يصل عدد الزلازل للمئات.

وقال “القريوتي” خلال مداخلة هاتفية لشاشة القاهرة الإخبارية، إننا نشهد نشاطا كبيرا للزلازل في جنوب تركيا وشمال سوريا، وهو عبارة عن عاصفة زلزالية بدأ بزلزال قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، وهو مستمر حتى الآن.

وأكد مدير مركز رصد الزلازل بعمان، أننا شهدنا اليوم زلزالين فقط تم الشعور بها، مضيفاً أن المنطقة التي شهدت الزلزال هي منطقة زلزالية لوجود صدع الأناضول الشرقي بها الذي يفصل بين صفيحتين تكتونيتين الصفيحة العربية التي تتحرك باتجاه الشمال عكس عقارب الساعة، والصفيحة الأناضولية التي تتحرك باتجاه الجنوب الغربي، والحركة النسبية بينهما هي التي أنتجت هذا الصدع النشيط، وأنتجت هذه العاصفة الزلزالية.

وأشار مدير مركز رصد الزلازل بعمان إلى أن جنوب تركيا تعرض لزلازل كثيرة لكون المنطقة نشطة زلزالية، وهذا النشاط الزلزالي كان متوقعا.

كما أوضح مدير مركز رصد الزلازل، أن النشاط الزلزالي بتركيا هو نشاط مستقل ليس له علاقة بالنشاط الزلزالي بالدول الأخرى، وكل منطقة تختلف عن الأخرى.

وكان أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الحداد في عموم البلاد لمدة 7 أيام من أجل ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تم إعلان الحداد الوطني لمدة 7 أيام بسبب الزلازل التي حدثت في بلادنا 6 فبراير 2023. وسيتم رفع العلم يوم الأحد 12 فبراير 2023 في أنحاء البلاد وجميع المؤسسات التمثيلية الأجنبية".