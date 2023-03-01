وزير الإنتاج يفاجئ عمال «مصنع 99 الحربي».. ويتابع خطوط الإنتاج

قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بجولة تفقدية داخل شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي)، إحدى الشركات التابعة للوزارة، يرافقه عدد من المسؤولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، ضمن سلسلة الجولات التفقدية التى يحرص على القيام بها داخل الشركات والوحدات التابعة بغرض المتابعة الدورية والاطمئنان على سير العمل والإنتاج.

واطلع وزير الدولة للإنتاج الحربي على عرض تقديمي حول أنشطة الشركة (مصنع 63 الحربي) والتي تقوم بإنتاج خامات نصف مشغولة معتمدة يتم تشغيلها طبقا للمطالب وذلك بغرض الحد من استيراد هذه الأصناف من الخارج والتي تتمثل في سبائك النحاس والألومنيوم المختلفة والمستخدمة في إنتاج خراطيش الذخيرة بأنواعها، إلى جانب إنتاج ألواح وشرائط ورقائق وأسلاك وقضبان وقطاعات ومواسير من سبائك النحاس والألومنيوم والتي تستخدم في إنتاج الذخائر الصغيرة والمتوسطة والثقيلة، كما تقوم الشركة باستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتلبية متطلبات القطاع المدني من الموصلات الهوائية ذات الجهد المنخفض من (الألومنيوم - الألومنيوم الصلب والدراى - النحاس) وتقوم الشركة أيضا بإنتاج كابلات الجهد المنخفض المعزولة بمادة (P.V.C) ومادة (xple).

كما تضمن العرض التقديمي المؤشرات الخاصة بالأداء والإنتاجية وما تم عقده خلال الفترة الأخيرة من شراكات مع مختلف الجهات بالدولة والاتفاقيات التي تم إبرامها مع عدد من الشركات العالمية بهدف نقل أحدث التكنولوجيات إلى خطوط الإنتاج بالشركة والتي من بينها توقيع مذكرة تفاهم بشهر ديسمبر الماضي مع الشركة الإماراتية "دبي للكابلات الخصوصية المحدودة - دوكاب" للتصنيع المشترك لكابلات الجهد المتوسط، وعقب التعرف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري والمخطط تنفيذها بواسطـة الشركة تفقد الوزير خطوط الإنتاج والمسابك داخل (63 الحربي) والتي تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وتضم عمالة مدربة على أعلى مستوى حيث تم تفقد مسابك النحاس والألمنيوم وقطاعات المكابس والدرفلة والرقائق بالشركة.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسعي الدائم نحو توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة في مختلف القطاعات وزيادة المكون المحلي وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، وذلك بالتوازي مع السعي الدائم للتطوير الشامل للشركات والوحدات التابعة في إطار تطوير العملية الإنتاجية ورفع مستوى الجودة والارتقاء بمستوى العمالة بما يمكن من تعظيم دورها الرئيسي في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة وكذا دورها في المساهمة في المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وحرص وزير الدولة للإنتاج الحربي على الاستماع عن قرب إلى العاملين بمختلف خطوط الإنتاج والتعرف على استفساراتهم والرد عليها والتعرف على مقترحاتهم بشأن سبل زيادة الإنتاجية وتطوير بيئة العمل، موجها بضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لتنفيذ المشروعات بأعلى جودة مطلوبة، ومشددا على ضرورة السعي لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة والاستثمار الأجنبي نظرا لأن ملف الصناعة يقع في قلب عملية التنمية الاقتصادية خصوصاً بالمرحلة الراهنة والتي تشهد وجود تحديات عالمية تستدعي بذل المزيد من الجهد والعمل لمواجهة تداعياتها.

وعقب الزيارة المُخططة للشركة (مصنع 63 الحربي)، قام الوزير بزيارة مفاجئة لشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) التابعة للوزارة، حيث تفقد عددا من المصانع وخطوط الإنتاج بالشركة وهي (مصنع التشكيل الحربي، مصنع أسطوانات الغاز، مخزن عينات التفجير، مصنع بدن الطفاية) حيث حرص على متابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على مدى التزام العاملين بالشركة بتطبيق وإتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية.

ووجّه الوزير بضرورة المداومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج والالتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات الجارية وتوفير مدخلات الصناعة اللازمة لعمل الشركة خلال الفترة الزمنية المقبلة لتأمين استمرار الإنتاج كما وجّه بتطبيق المعايير والأكواد الخاصة بالحريق والتخزين والصيانة.

وصرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، بأن هذه الجولة تأتي في إطار الحرص على متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تشارك في تنفيذها الشركات التابعة عن كثب ومناقشة رؤى التطوير وسبل تحقيقها والاطمئنان على أوضاع العاملين وحثهم على الحفاظ على التكامل بين كل الجهات التابعة.

وأوضح بكر أن وزير الدولة للإنتاج الحربي كان قد أجرى زيارة مُخططة للشركة (مصنع 99 الحربي) خلال شهر نوفمبر الماضي، مضيفا أن الوزير سيحرص خلال الفترة المقبلة على إجراء بعض الزيارات المفاجئة للشركات التابعة للتعرف على سير العمل بخطوط الإنتاج بصورته الطبيعية على أرض الواقع.

واشار إلى أن شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) تسهم في توفير احتياجات القوات المسلحة من منتجاتها العسكرية المختلفة كما يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع منتجات مدنية مثل (أسطوانات ومنظمات الغاز، طفايات الحريق، أدوات المائدة والمطبخ من الاستانلس ستيل)، كما تتعاون الشركة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي لإنتاج الجراجات الذكية الدوارة متعددة الطوابق وتتعاون من جهة أخرى مع وزارة الزراعة في تطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية وتشارك في عدة مشروعات قومية حيوية أخرى.