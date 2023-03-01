1.3 مليار جنيه إيرادات هيئة الأوقاف فى 6 أشهر

حققت هيئة الأوقاف المصرية قفزة جديدة وغير مسبوقة في الإيرادات، حيث بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1 /2/ 2023 حتى 28/ 2/ 2023 مبلغًا وقدره (150,117,726) جنيهًا، بزيادة قدرها (17,090,951) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو ( 12,8%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي 2021/ 2022، وبزيادة قدرها (25,459,375) جنيهًا، بنسبة قدرها (20.4%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي 2020/ 2021.

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تطوير إيرادات هيئة الأوقاف وحسن استثمار أصول الوقف.

وبلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1/ 7/ 2022 حتى 28/ 2/ 2023 مبلغًا وقدره (1,345,125,685) جنيهًا، بزيادة قدرها (155,582,202) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو (13,1% ) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2021/ 2022م، وبزيادة قدرها (274,434,828) جنيهًا، بنسبة قدرها (25,6%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي 2020/ 2021.