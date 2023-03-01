الأربعاء 01 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الترسانة النووية الروسية تهديد يعود إلى الواجهة العالمية (فيديو)

الترسانة النووية
الترسانة النووية الروسية

أذاعت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا حول ما يجري على الساحة العالمية بين روسيا والغرب، خاصة بعد التصعيد الجديد الذي أعلن عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتعليق بلاده مشاركتها في معاهدة "نيو ستارت"، التي تعد آخر اتفاقية متبقية مع الولايات المتحدة للسيطرة على الأسلحة النووية.

وقال التقرير، إنه “منذ إعلان روسيا مشاركتها في معاهدة "نيوستارت" مع الولايات المتحدة للحد من انتشار السلاح النووي، وفي وسط مخاوف وتساؤلات فيما يمكن أن تعنيه هذه الخطوة والتي رجح كثيرون أنها قد تعني قيام موسكو بإنفاق أموال طائلة على تطوير ترسانتها من السلاح النووي”.

وتابع: "خلال الأشهر الماضية ومع تصاعد وتيرة المعارك العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، عادت الترسانة النووية لموسكو للظهور على الساحة من جديد هذا مع تهديد قادتها باللجوء إليها سواء بالتلميح أو التصريح ردا على ما اعتبرته روسيا تهديدا غربيا لأمنها على خلفية العملية العسكرية الجارية في أوكرانيا".

وأضاف: “في مارس 2022، وجه الرئيس الروسي، إنذارا بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى، وفي ذلك الوقت أيضا قال أحد خبراء الدفاع الأمريكيين، إن بوتين بدا بذلك التلميح باستخدامه سلاحه النووي”.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوتين روسيا والغرب روسيا معاهدة نيو ستارت معاهدة نيوستارت الحد من انتشار السلاح النووي السلاح النووي

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