الأربعاء 01 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

تكنولوجيا

الكشف عن تصميم قلب روبوتي يمكن طباعته بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد

قلب ثلاثي الأبعاء
قلب ثلاثي الأبعاء

طور علماء أمريكيون تتقنية بمساعدة الأطباء في عمليات زراعة الأعضاء، لتصميم قلب روبوتي يمكن طباعته بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد ليكون مطابقاً لقلب المريض لاستخدامه في عمليات زراعة الأعضاء، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وأشار التقرير، إلى قيام مهندسين معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بطباعة ثلاثية الأبعاد لقلوب المرضى في محاولة لتحسين إجراءات استبدال الصمام لأولئك الذين يعيشون مع أمراض القلب.

قال لوكا روزاليا ، طالب دراسات عليا في برنامج MIT-Harvard للعلوم الصحية والتكنولوجيا: "كل القلوب مختلفة، وهناك اختلافات هائلة ، خاصة عندما يكون المرضى مرضى، ميزة نظامنا هي أنه يمكننا إعادة إنشاء ليس فقط شكل قلب المريض ، ولكن أيضًا وظيفته في كل من علم وظائف الأعضاء والمرض ".

وطور روزاليا وفريقه إجراءً يبدأ بتحويل الصور الطبية لقلب المريض إلى نموذج كمبيوتر ثلاثي الأبعاد لإنشاء "قشرة ناعمة ومرنة على شكل قلب المريض بالضبط" ، بالإضافة إلى نسخة مطبوعة من الشريان الأورطي.

واستخدموا فحوصات من 15 مريضًا يعانون من تضيق الأبهر - وهو تضيق في صمامات القلب يعوق تدفق الدم الذي يؤثر على حوالي 1.5 مليون شخص في الولايات المتحدة - لإنشاء قلوب مطبوعة

وأكد التقرير أن المهندسون قادرون أيضًا على مطابقة ضخ القلب يدويًا لتقليد الإجهاد وتدفق الهواء المحدود الذي يعاني منه مرضى القلب وأمراض صمام القلب.

ويأمل الفريق أن يتمكن الأطباء الذين يجرون جراحات استبدال صمام القلب من استخدام طريقتهم ثلاثية الأبعاد للتخطيط وممارسة زراعة مجموعة متنوعة من الصمامات في نموذج مطبوع لقلب المريض قبل الإجراء الحقيقي.

وقال المؤلفون إن ما يصل إلى 85000 عملية استبدال للصمام الأبهري يتم إجراؤها في الولايات المتحدة كل عام ، ولكن الجراحة قد تترك المرضى بآثار مميتة إذا لم يتم إعطاؤهم الصمام ذي الحجم المناسب.

التكنولوجيا الولايات المتحدة أمراض القلب تكنولوجيا صحيفة نيويورك بوست صحيفة نيويورك صمامات القلب

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