الأربعاء 01 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شخص في مشاجرة بسوق المستقبل بالإسماعيلية

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

لقي شخص مصرعه في مشاجرة بسوق المستقبل بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية.

 

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بجوار سوق المستقبل دائرة مركز أبوصوير. 


انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان المشاجرة التى أسفرت عن مصرع إبراهيم السيد محمد 21 عاما مقيم أبوصوير مصاب طعنة بالصدر، ونجحت الأجهزة الأمنية فى القبض على طرفى المشاجرة.


جرى التحفظ على الجثة بمشرحة مجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية تحت تصرف النيابة العامة.

 

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