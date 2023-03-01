الأربعاء 01 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم الأربعاء 1 مارس 2023 لمواليد الأبراج النارية

الأبراج النارية
الأبراج النارية

يقدم موقع الدستور حظك اليوم الأربعاء 1 مارس 2023 لجميع مواليد الأبراج النارية على النحو التالي:


برج الحمل 
ابق منظمًا وابقَ على إطلاع بالأشياء، وستكون قادرًا على إنجاز الكثير، اليوم هو يوم ممتاز لتقوية الروابط الأسرية وحل أي نزاعات، قد لا تسير حياتك المهنية بسلاسة كما تريد اليوم، ضع في اعتبارك حضور فصل يوجا أو الجري أو تجربة وصفة صحية جديدة، سيتمكن بعضكم من المضي قدمًا بثقة على الصعيد الأكاديمي.

 

برج الأسد 
من المرجح أن يتحسن وضعك المالي، حيث إنك تنجح في استرداد المستحقات أو المتأخرات المعلقة، فيما يتعلق بالعائلة قد يكون هناك بعض التوتر أو عدم القدرة على التنبؤ في المنزل، قد يكون لدى الطلاب إمكانات هائلة للتفوق على الصعيد الأكاديمي اليوم، قد ترى تغييرات إيجابية ويجب أن تعمل على تحسين أسلوب عملك للبقاء في صدارة المنافسة.

قبل الشروع في رحلة تأكد من مراجعة توقعات الطقس، يجب أن تركز على الحصول على نوم مناسب وعدم الضغط على جسمك بشدة.

 

برج القوس 
من المحتمل أن يتم تحقيق مكاسب من مؤسسة قائمة بالفعل، توقع قضاء وقت لا يُنسى مع أحبائك وتقوية الروابط الأسرية، من المحتمل أن يشعر المرؤوسون بدافع كافٍ من كلمات المديح الخاصة بك في مكان العمل. 
 

يمكن أن تؤدي ممارسة التأمل المنتظمة إلى حالة من الهدوء العميق والرضا، قد تحصل على خصم على السكن المستأجر من خلال اتصالاتك، يمكنك توقع نتيجة إيجابية على الصعيد الأكاديمي.


صفات الأبراج النارية

صفات تشترك فيها الأبراج النارية هي الثقة الشديدة في النفس، التي تصل إلى حد الغرور في الكثير من الأحيان، وهم من الشخصيات المحبة للحياة، فهم يحبون الانطلاق والسفر والتعرف على الثقافات الجديدة.

كما أنهم شخصيات مبدعة، ويحبون التميز في العمل وفي كل أمور الحياة، ويتميز مواليد الأبراج النارية بحسن خلقهم وشجاعتهم وصدقهم، وهم من الشخصيات التي تحب عدم التقيد والشعور بالحرية والانطلاق، كما أنهم من الشخصيات الجديرة بتحمل المسئولية.

ومن أكثر سلبيات مواليد الأبراج النارية، هي الغرور الشديد، والغطرسة في الحديث مع الآخرين، كما أنهم شخصيات سريعة الغضب وشديدة العصبية، وسليطة اللسان، وكثيرًا لا يستطيعون التحكم في أعصابهم، ويحبون السيطرة على الآخرين.

حظك اليوم أبراج نارية الصعيد الأكاديمي برج الأسد برج القوس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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