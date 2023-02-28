المجلس الثقافى البريطانى: شراكتنا مع الأزهر من أفضل الشراكات

أكدت إليزابيث وايت مدير المجلس الثقافي البريطاني في مصر، أن شراكة المجلس مع الأزهر الشريف من أفضل الشراكات.

رسالة الأزهر معتدلة ويجب أن تكون الأعلى صوتا

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc: "ونؤمن بقوة بالحوار بين الأديان، وأن يكون أساسا للتعاون مع الأزهر، في المرة الأولى عملنا في عام 1948م عبر مجموعة من المنح الصغيرة للأزهر بلندن والجامعات البريطانية، ورسالة الأزهر معتدلة ومعروفة في العالم، ونحتاج أن تكون أعلى صوتا وعبر التحدث باللغة الإنجليزية بطلاقة".

ولفتت إلى أنّ الأمر استغرق 80 عاما حتى يترأس المجلس امرأة، مشددة على أن المجلس يعمل في أكثر من 100 دولة حول العالم، بهدف بناء تفاهم وثقة بين المملكة المتحدة والدول الأخرى.

وأردفت: "المجلس يعمل في مجالات الفنون والتعليم واللغة الإنجليزية، مكتبنا في القاهرة من أفضل المكاتب والأكثر أهمية، لدينا مؤسسة لها تاريخ طويل ونعمل عبر شراكات مع المؤسسات والمنظمات والمجموعات والشعب البريطاني والشعب المصري حتى نتبادل الفنون والتعليم واللغة الإنجليزية".