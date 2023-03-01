البحث عن مواد البناء من الموضوعات المهمة لكثير من المواطنين لمعرفة أخر ما وصل إليه سعر طن الحديد والأسمنت في مصر.

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 1 -3-2023



نقدم في هذا التقرير خدمة عرض سعر مواد البناء وخاصة سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء للباحثين عن أسعارهم.



سعر الحديد اليوم في مصر

حديد عز 28,300 جنيه

حديد بشاى 28,500 جنيه

حديد العتال 27,500 جنيه

حديد عطية 27,500 جنيه

حديد سرحان 26,500 جنيه

حديد المراكبى 27,000 جنيه

حديد المصريين 28,300 جنيه

حديد الكومى 27,000 جنيه

حديد المعادي 27,000 جنيه

حديد بيانكو 26,000 جنيه

حديد العشري 27,000 جنيه

حديد مصر ستيل 27,000 جنيه



سعر الاسمنت اليوم في مصر

اسمنت المسلح 1,935 جنيه

اسمنت النصر 1,910 جنيه

اسمنت وادي النيل 1,850 جنيه

اسمنت المخصوص 1,905 جنيه

اسمنت العسكري 1,840 جنيه

أسمنت سيناء 42.5 1,840 جنيه

اسمنت حلوان 1,890 جنيه

اسمنت السهم 1,850 جنيه

اسمنت السويدي 1,990 جنيه

أسمنت المسلة 1,895 جنيه

اسمنت العسكري بني سويف 1,830 جنيه

أسمنت العامرية عادة 1,975 جنيه

أسمنت الممتاز 1,940 جنيه

أسمنت السويس 1,940 جنيه

أسمنت تايتان 1,890 جنيه

أسمنت سيناء 1,870 جنيه

أسمنت أسيوط 1,800 جنيه

أسمنت المهندس 1,900 جنيه

أسمنت النهضة 1,820 جنيه

أسمنت أسوان 1,780 جنيه

أسمنت السد العالي 1,780 جنيه

أسمنت قنا 1,830 جنيه

أسمنت المصريين 1,770 جنيه

أسمنت المصري 1,900 جنيه

أسمنت الصعيد 1,800 جنيه

أسمنت التعمير 1,860 جنيه

أسمنت المنيا 1,830 جنيه

أسمنت العاصمة 1,810 جنيه

أسمنت البرج 1,900 جنيه

أسمنت الماكس 1,880 جنيه

أسمنت الصخرة 1,900 جنيه

أسمنت الدلتا 1,870 جنيه

أسمنت الصرح 1,980 جنيه



سعر الطوب الأحمر اليوم في مصر

طوب أحمر 24×11×6 سم 900 جنيه

طوب أحمر 24×11×12 سم 1,500 جنيه

طوب أحمر 25×12×13 سم 2,200 جنيه

طوب وردي 25×12×6 سم 2,760 جنيه

طوب خفيف 60×20×20 سم 1,596 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 8,000 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6,000 جنيه

طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1,400 جنيه



سعر الرمل والزلط اليوم في مصر

رمل ناعم متر مكعب 85 جنيه

رمل خشن متر مكعب 95 جنيه

زلط عادة متر مكعب 190 جنيه

زلط فينو متر مكعب 275 جنيه

زلط مخصوص متر مكعب 200 جنيه

زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 210 جنيه.