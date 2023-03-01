سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 1-3-2023

سعر الدولار من الموضوعات التي تشغل الرأي العام لارتباطها بأسعار مختلف المنتجات والعمليات لذا البحث عن سعر الدولار من الموضوعات الأكثر أهمية.

سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 1-3-2023

خلال هذا التقرير نعرض لكم سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 1-3-2023 في مختلف البنوك المصرية والأجنبية.

سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري

30.56 جنيه للشراء

30.66 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري

30.48 جنيه للشراء

30.58 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك مصر

30.48 جنيه للشراء

30.58 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك الإسكندرية

30.58 جنيه للشراء

30.68 جنبه للبيع

سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك الإسكان والتعمير

30.58 جنيه للشراء

30.68 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك التجاري الدولي cib



30.58 جنيه للشراء

30.68 جنيه للبيع

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء في مصر

يورو​

32.4326 جنيه للشراء

32.5415 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى​

36.9751 جنيه للشراء

37.0983 جنيه للبيع

فرنك سويسرى​

32.5989 جنيه للشراء

32.7092 جنيه للبيع

100 ين يابانى​

22.3499 جنيه للشراء

22.4224 جنيه للبيع

ريال سعودى​

8.1454 جنيه للشراء

8.1718 جنيه للبيع

دينار كويتى​

99.5473 جنيه للشراء

99.9181 جنيه للبيع

درهم اماراتى​

8.3224 جنيه للشراء

8.3494 جنيه للبيع

اليوان الصينى​

4.4052 جنيه للشراء

4.4202 جنيه للبيع

