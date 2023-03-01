الأربعاء 01 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 1-3-2023

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء

سعر الدولار من الموضوعات التي تشغل الرأي العام لارتباطها بأسعار مختلف المنتجات والعمليات لذا البحث عن  سعر الدولار من الموضوعات الأكثر أهمية.

سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 1-3-2023

خلال هذا التقرير نعرض لكم سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 1-3-2023 في مختلف البنوك المصرية والأجنبية.

 

سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري

30.56 جنيه للشراء 
30.66 جنيه للبيع


سعر الدولار اليوم  الأربعاء في البنك الأهلي المصري

30.48 جنيه للشراء
30.58 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك مصر

30.48 جنيه للشراء 
30.58 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك الإسكندرية

30.58 جنيه للشراء
30.68 جنبه للبيع

 

سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك الإسكان والتعمير

30.58 جنيه للشراء 
30.68 جنيه للبيع


سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك التجاري الدولي cib


30.58 جنيه للشراء
30.68 جنيه للبيع

 

 

 

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء في مصر

يورو​

32.4326  جنيه للشراء 
32.5415 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى​

36.9751 جنيه للشراء 
37.0983 جنيه للبيع

فرنك سويسرى​

32.5989 جنيه للشراء 
32.7092 جنيه للبيع

100 ين يابانى​

22.3499 جنيه للشراء 
22.4224 جنيه للبيع

ريال سعودى​

8.1454 جنيه للشراء 
8.1718 جنيه للبيع

دينار كويتى​

99.5473  جنيه للشراء 
99.9181 جنيه للبيع

درهم اماراتى​

8.3224 جنيه للشراء 
8.3494 جنيه للبيع

اليوان الصينى​

4.4052  جنيه للشراء 
4.4202 جنيه للبيع 
 

الدولار اليوم سعر الدولار اليوم الاربعاء سعر الدولار سعر الدولار اليوم اسعار العملات الاجنبية الدولار اليوم في مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

تخفيف ديون الدول النامية واجب أخلاقى

الأكثر قراءة

الشرقاوى: مصر لا تزال تبرز كواحدة من النقاط الساخنة الرئيسية للاستثمار فى أفريقيا

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 1-3-2023 والقنوات الناقلة

المونيتور: مصر من أكثر دول الشرق الأوسط اهتماما بالشراكات فى الاقتصاد الأخضر

تقرير بريطانى: مصر أفضل وجهة سياحية من حيث «القيمة مقابل التكلفة»

تقرير أمريكى: مصر وجهة جذابة للباحثين عن المغامرة والاستكشاف

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-3-2023 فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

اللى.. يقدر على قلبى

مؤمن المحمدي

معاوية

ماجد حبته

توقيت زيارة دمشق

د. القس صفوت البياضى

من أمنياتنا الإسعاف الفورى لمتألم مصرى‎‎

محمد رفعت

«بلوك» محمد صبحى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد مواسم الحنين

جلال حمام

إلى أين تتجه أزمة مصر؟

ماجد حبته

مصانع «تكاملية» جديدة

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول أمريكي: يجب محاسبة المسؤولين عن الهجمات في نابلس

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء موجة العنف في فلسطين

قوات الاحتلال الإسرائيلى تغلق مداخل مدينة «أريحا» بالضفة الغربية