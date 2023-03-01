سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 1-3-2023
سعر الدولار من الموضوعات التي تشغل الرأي العام لارتباطها بأسعار مختلف المنتجات والعمليات لذا البحث عن سعر الدولار من الموضوعات الأكثر أهمية.
سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 1-3-2023
خلال هذا التقرير نعرض لكم سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 1-3-2023 في مختلف البنوك المصرية والأجنبية.
سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري
30.56 جنيه للشراء
30.66 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري
30.48 جنيه للشراء
30.58 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك مصر
30.48 جنيه للشراء
30.58 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك الإسكندرية
30.58 جنيه للشراء
30.68 جنبه للبيع
سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك الإسكان والتعمير
30.58 جنيه للشراء
30.68 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك التجاري الدولي cib
30.58 جنيه للشراء
30.68 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء في مصر
يورو
32.4326 جنيه للشراء
32.5415 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
36.9751 جنيه للشراء
37.0983 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
32.5989 جنيه للشراء
32.7092 جنيه للبيع
100 ين يابانى
22.3499 جنيه للشراء
22.4224 جنيه للبيع
ريال سعودى
8.1454 جنيه للشراء
8.1718 جنيه للبيع
دينار كويتى
99.5473 جنيه للشراء
99.9181 جنيه للبيع
درهم اماراتى
8.3224 جنيه للشراء
8.3494 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.4052 جنيه للشراء
4.4202 جنيه للبيع