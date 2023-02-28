الثلاثاء 28 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نائب التنسيقية يطالب «التضامن» بتيسير إجراءات استخراج كارت الخدمات المتكاملة

النائب أحمد رمزي
النائب أحمد رمزي

استعرض النائب أحمد رمزي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طلب إحاطة يتعلق بتيسير إجراءات استخراج كارت الخدمات المتكاملة، وتوفير كافة الخدمات لذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل لهم.

وقال النائب أحمد رمزي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج: “ كارت الخدمات المتكاملة يصدر بناء على مستندات ولكن هناك  صعوبة في إصداره".

وطالب النائب أحمد رمزي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتيسير الإجراءات الخاصة بالكشف الطبي بالتنسيق مع وزارة الصحة، على أن يكون الكشف بعيدا عن الازدحام الصباحي حتى ينتهي المواطن من الإجراءات بسهولة. 

وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشة ما يقرب من 165 أداة رقابية بين أسئلة وطلبات إحاطة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، وتسأل الأدوات الرقابية عن منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبرنامج تكافل وكرامة. 

وتناقش الجلسة العامة أيضا سياسة الحكومة بشأن تعظيم موارد صندوق معاشات المعلمين، وسياسة الحكومة بشأن التوسع في مظلة الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج تكافل وكرامة، وتيسير إجراءات استخراج كارت الخدمات المتكاملة، وتوفير كافة الخدمات لذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل لهم.

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النائب أحمد رمزي مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين طلب إحاطة الخدمات المتكاملة ذوي الإعاقة

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