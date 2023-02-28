قرار جديد من التموين بشأن الخبز المدعم.. اعرف التفاصيل (مستند)

أصدر الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الثلاثاء توجيه وزاري جديد حمل رقم 5 بشأن إجراءات صرف الخبز المدعم.

ونصت المادة الأولي:

أن تقـوم مـديريات التمـوين بتسـجيل أرقـام المحمـول الخـاص بصـاحب المخبـز، أو المدير المسئول عـلـى النظام بالمديرية وذلك ضمن بيانات المخبـز حـتـى يـتم إعتماده لتلقى الرسائل، و فـي حالـة عطـل الماكينـة الرئيسـية يقـوم صـاحب المخبـز أو المدير المسئول، بإرسـال رسـالة مـن الـرقم المعتمـد علـى النظـام بعطـل الماكينة الرئيسية متضمنة كود الماكينة الرئيسية والاحتياطية.

ويتم تحديـد رقـم لتلقـى شـكاوى أعطـال الماكينـات الرئيسـية عـلـى الـرقـم (۰۲ - ۲۵٢٢٥٢٥٥ )، وتقــوم شــركة ســمارت فــور اسـتلام الرسـالة بتشغيل الماكينـة الإحتياطيـة اوتوماتيكيـا علـى النظــام وتحويـل الرصـيـد مـن الماكينـة الرئيسـيـة إلـى الماكينة الإحتياطيـة مـع إيقـاف الماكينـة الرئيسية.

والتعريـف عـلـي النظام بأن الماكينة تم تشغليها بواسطة الرسائل القصيرة، ويقـوم النظـام أوتوماتيكيـا بإيقاف الماكينـة الإحتياطيـة والرئيسية حـال عـدم توجـه صـاحب المخبز خلال 48 سـاعـة مـن تـاريـخ تشغيل الماكينـة الاحتياطية إلى مركز الخدمة لإصلاح الماكينة الرئيسية.

• تكلفـة الخدمـة واحـد جنيـه تخصـم مـن مسـتحقات صـاحب المخبـز لـدى هيئـة السلع التموينية.

وعلـى مـديريات التمـوين وشــركة تطبيقات الكــروت الذكيـة ســمارت إتخـاذ كافـة الإجـراءات اللازمـة لتفعيـل هـذه الإجـراءات خـلال 20 يـوما مـن تـاريـخ صدور التوجيه.

وجاء في المـادة الـثـانـيـة

• السماح للمخابز البلديـة التـي لا يوجـد بـهـا سـوى الماكينـة الرئيسية ولمـن يـريـد شــراء ماكينـة أخـرى احتياطيـة بعـد سـداد قيمتهـا وفقـا لخطاب معتمـد من مديرية التموين المختصة.

وطالبت المـادة الـثـالـثـة الجهات المعنية بتنفيذ هذا التوجيه بكل دقة.