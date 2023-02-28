وزير الشباب يلتقى رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسى

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الثلاثاء السفيرة نبيلة مكرم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي من أجل الإعلان عن إقامة ماراثون رياضي.

جاء ذلك بحضور لفيف من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عمرو يونس وهادية حسني، والدكتور محمود عبدالعزيز مدير عام الاتحادات النوعية، ولفيف من قيادات مؤسسة فاهم، ومن أعضاء التنسيقية مؤمن سيد، الدكتورة إيناس محمد، ايمان ممتاز.

ينطلق الماراثون الرياضي بالتعاون مع مؤسسة فاهم وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من مضمار مركز التنمية الشبابية بالجزيرة، يعقبها ندوة حوارية بقاعة المؤتمرات حول الدعم النفسي.

في السياق، أكد وزير الشباب والرياضة الدور الكبير الذي ستقوم به المؤسسة من دعم نفسي لجميع فئات المجتمع، مؤكدًا أن المرض النفسي من اخطر الامراض الصامتة التي قد لا يتمكن العديد من الأفراد من التعرف عليه، أو حتى عدم الرغبة من الذهاب للدكتور النفسي خوفًا من نظرة المجتمع.

وأشار «صبحى» إلى حرص الوزارة على التعاون مع مختلف المؤسسات المعنية فى تنفيذ سلسلة من الفعاليات الرياضية فى جميع المحافظات فى سياق نشر الممارسة الرياضية بالمجتمع، والترويج للمشروعات القومية التى تشهدها البلاد من خلال إقامة تلك الفعاليات بها، وبمشاركة مختلف الجنسيات الأجنبية انطلاقًا من أهمية ودور السياحة الرياضية، لافتًا إلى سعي الوزارة خلال المرحلة المقبلة بالتعاون مع المؤسسة على إيضاح كل الأنواع من الاضطرابات النفسية وحث الشباب وأبناء المجتمع على مواجهة المرض الصامت، الذي يعتبر خطره أكبر بكثير من الأمراض العضوية والتي تظهر على الشخص.

من جانبها، قالت وزير الهجرة السابقة، رئيس مجلس الإدارة، إن مؤسسة "فاهم" تهدف إلى دعم ومساندة الأطفال والشباب على مواجهة متاعبهم النفسية واكتشاف المرض التفسي مبكرًا، من خلال تعاونها مع العديد من الجهات المختلفة وعدد من الأطباء النفسيين الذين انضموا لمجلس أمناء المؤسسة، التي ستطلق موقعًا إلكترونيًا للتواصل مع كل من يشعر بمتاعب.