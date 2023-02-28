لدعم المواطنين.. تعرف على أماكن معرض «أهلًا رمضان» داخل القاهرة والجيزة

تستعرض "الدستور" أماكن معرض أهلًا رمضان في مناطق القاهرة والجيزة التي أقامتها الدولة لتخفيف العبء على المواطن المصري بعد غلاء بعض الأسعار في الأسواق التجارية بتخفيضات تصل إلى 30%.

أماكن معرض أهلًا رمضان بمصر القديمة

-منفذ أهلا رمضان في منطقة أثر النبي في مصر القديمة

منفذ أهلا رمضان في ميدان الباشا بحي مصر القديمة

منفذ أهلا رمضان في حى البساتين بجوار شركة الكهرباء

منفذ أهلا رمضان في منطقة المنيل بحى مصر القديمة

منافذ أهلا رمضان في المعصرة والتبين

شارع حسن المأمون ـ مدينة نصر بالمنطقة الشرقية

حي الموسكى بالمنطقة الغربية

منفذ أهلا رمضان في منطقة زهراء المعادي

منفذ أهلا رمضان في ميدان العرب بالمعادي

منفذ أهلا رمضان في في ميدان الحرية بالمعادي

منفذ أهلا رمضان في شارع ٩ بالمقطم

شارع المدرس بمنطقة المنيب بحي جنوب الجيزة

شارع بورسعيد بمركز ومدينة البدرشين

شارع شكري القواتلي بمركز ومدينة العياط

منطقة السيدة زينب – شارع السد

ميدان النافورة – المقطم

شارع الأشراف – الخليفة

ميدان الساعة – التبين

شارع أبو رجيلة – حلوان

طريق الأوتوستراد – منطقة شق الثعبان – طرة

أمام محطة مترو المعصرة – المعصرة

أمام شركة الكهرباء – حي البساتين

دار السلام – أمام مبنى الحي – شارع الفيوم

ميدان العرب – المعادي

أسعار السلع الغذائية داخل معارض أهلًا رمضان

الأرز المعبأ يبدأ سعره من 14 إلى 18 جنيهًا حسب نسبة الكسر للكيلو.

السكر يبدأ من 14 إلى 16 جنيهًا للكيلو.

المكرونة بدءا من 5 جنيهات لوزن 400 جرام.

الفول البلدي المعبأ بسعر 12.5 جنيه لوزن 500 جرام.

العدس الأصفر بسعر 17 جنيهًا لوزن 500 جرام.

الزيت من 29 جنيهًا إلى 47 جنيهًا حسب النوع والحجم.

اللحم البرازيلي المجمد بـ79 جنيها.

اللحم السوداني المُبرد بـ115 جنيها.

اللحوم البلدي بدءا من 140 جنيها.