الثلاثاء 28 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

البرلمان الأوروبي يحظر استخدام تيك توك على هواتف الموظفين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قرر البرلمان الأوروبي حظر استخدام  تطبيق تيك توك على هواتف الموظفين، مؤكداً أن القرار سيعلن قريبا وفق رويترز. 


وفي سياق متصل، أعلنت عدة مؤسسات أمريكية وأوروبية حظر استخدام تطبيق تيك توك الصيني، خوفاً من التجسس. 


ومن جانبه، قال المحلل السياسي الصيني نادر رونج، في تصريحات سابقة، إن استبعاد التطبيق الصيني "تيك توك" يظهر أن الولايات المتحدة الأمريكية دائمًا تعتبر الصين أكبر تهديدًا لها.


وأضاف أن هناك مبالغة من الولايات المتحدة تجاه الصين، وهذا يظهر قلق الولايات المتحدة من صعود الصين، ولكن الأخيرة تعارض هذه القرارات.


وتابع: “الصين دعت الولايات المتحدة لاحترام اقتصاد السوق والتجارة الحرة، وعدم توصيف المفهوم الأمني الوطني، والإفراط في استخدام السلطة لقمع الشركات الأجنبية وتقديم البيئة التجارية الملائمة لهذه الشركات”.

 

- حرب تكنولوجية شنتها الولايات المتحدة الأمريكية
 

وتهدف الحرب التكنولوجية التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية على الصين منع صعود الصين في التقدم التكنولوجي الصيني، ولذلك هذه التطبيقات هي فقط مثله مثل تويتر وإنستجرام، ويحبه الكثير من الشباب في جميع أنحاء العالم.

 

وفي السياق ذاته تعتبر الصين هذا السلوك مخالف للمبادئ، والتجارة الحرة التي تدعوها الولايات المتحدة الأمريكية، منوهًا بأن هذا سيؤثر على النمو الاقتصادي وسيضر بالمصالح.


وكانت وزيرة التكنولوجيا البريطانية ميشيل دانيلا، كشفت عن خطة المملكة المتحدة البريطانية في التعامل مع مخاطر تطبيق التيك توك “TikTok” المملوك للصين، مؤكدة أن التعامل مع تطبيق تيك توك سيكون اختياراً شخصياً لمسؤولي المملكة المتحدة ، بعدما حظرت الولايات المتحدة الأمريكية والمفوضية الأوروبية خلال الفترة الماضية التعامل مع التطبيق.

كما أنه يتم مراجعة البيانات والأشياء باستمرار، ويجب أن يأتي الأمن القومي دائمًا في المقام الأول، وإذا كان هناك دليل يخالف هذا الرأي، فسوف تتطرق إليه، مضيفة: "لكن بالتأكيد لم يكن هناك أدلة".

البرلمان الاوروبى هواتف الموظفين تطبيق تيك توك

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وائل لطفي

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