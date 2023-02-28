علاء عابد: الاستثمار في العنصر البشري طريق زيادة الناتج القومي

استعرض علاء عابد رئيس لجنة النقل والنائب الأول لرئيس البرلمان العربي خلال طلب المناقشة العامة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، عن سياسة الحكومة بشأن التوسع في مظلة الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج تكافل وكرامة، قائلا: "وزيرة التضامن تتحمل اليوم مسؤولية المجموعة الاقتصادية بالكامل، وتفكرني برئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي".

وتابع «عابد» خلال الجلسة العامة المخصصة لمواجهة وزيرة التضامن الاجتماعي بعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة:" احترم كل من سبقني بالحديث بشأن الملاحظات في الوزارة وعلى الأداء والمنظومة، ولكن في الحقيقة علينا الإجابة على عدد من التساؤلات أبرزها، الإنتاج، والدخل القومى، والمخصصات المالية لوزارة التضامن فى ملف الرعاية والحماية الاجتماعية على وجه الخصوص، خاصة وأن مصر الأولى عربيا وأفريقيا فى ملف الرعاية والحماية الاجتماعية.

واستكمل عابد: "الناتج القومي قرابة 270 مليار دولار، هولندا تنتج سنويا أكثر من تريليون، ومن ثم المجموعة الاقتصادية يقع علي كاهلها هذا الأمر على وجه التحديد، وكل اللوم على هذه المجموعة ، وعلى المجموعة الاقتصادية الوقف على كيفية زيادة الانتاج، والاستثمار في العنصر البشرى، وزيادة الدخل القومي ليصل إلى تريليون دولار سنويا مثلما قال رئيس الجمهورية،

فيما طالب الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بأهمية تشديد الرقابة على التبرعات الخاصة بالجمعيات الأهلية، وكذلك أوجه صرفها بشكل حقيقي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مواجهة وزيرة التضامن الاجتماعي بعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية بشأن مشكلات الوزارة.

وأشار النائب، إلى رصد العديد من مشكلات أصحاب الجمعيات الأهلية، والتي أصبح لها دور كبير في مساندة المواطنين، موضحا أن الإشكاليات في في سوء تعامل الموظفين.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مشكلات الجمعيات الأهلية مع الموظفين، لأن كل إدارة تعمل بوجهة نظر مختلفة، موضحا أن هناك خلل في الجزء الإجرائي، وهو ما يحتاج لتفعيل الدور الرقابي.

وشدد هشام حسين، على ضرورة تفعيل القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن إنشاء وحدة الجمعيات الأهلية المركزية، مشددا على ضرورة رفع قدرات الموظفين، باعتبارهم المتلامسين مع الجمعيات الأهلية على أرض الواقع.

وطالب النائب بضرورة تفعيل دور الاتحادات الإقليمية حتى لا تكون حبر على ورق، مشددا على أهمية التركيز على التدريب، لأنه سيؤدي لنتائج إيجابية.