مؤتمر كلوب: نونيز جاهز لمواجهة وولفرهامبتون

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، أن الأوروجوياني داروين نونيز مهاجم الفريق جاهز لخوض مباراة وولفرهامبتون غدًا في إطار مباريات الدوري الإنجليزي.

ويفتتح فريق ليفربول مبارياته في شهر مارس القادم بلقائه المؤجل من الأسبوع السابع أمام فريق وولفرهامبتون، حيث تنطلق المباراة مساء يوم الأربعاء الأول من شهر مارس المقبل في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي عن مصابي الفريق وجاهزيتهم للقاء الغد: “دياز تدرب بشكل طبيعي وبخير لكننا سنرى، تياجو في مرحلة إعادة التأهيل، دياز يبدو بحالة جيدة جدًا لكنه لم يعُد بعد للتدريبات الجماعية”.

وتابع: “جو جوميز لازال مصابًا ولن يلعب أمام وولفز، كوناتي تدرب بشكل طبيعي وأصبح جاهز للمشاركة”.

وأضاف عن اللقاء: "لاشيء شاهدته بالتدريبات يقول إنه ليس لدينا أي فرصة، نحن نعرف وولفز جيدًا ولن تكون مواجهة سهلة. لن يكون هناك مُفاجآت وعلينا أن نكون مستعدين".

وأتم: “أؤمن حقًا بأننا جاهزين، لو هناك نادي قادر على النهوض وتغيير الأمور فهو نحن، ماحققناه هنا حققناه معًا، لدينا جميعنا مستقبل أمامنا، سننهض ونعود”.

ويعاني فريق ليفربول من سوء النتائج خلال المباريات الماضية في البطولات المختلفة، وبالأخص بطولة الدوري، حيث يبتعد كثيرًا عن المنافسة في الموسم الحالي ويحل في مراكز متأخرة من الدوري رغم تقدمه في الجولة الماضية من المركز الثامن إلى المركز السابع، إلا أنه مهددًا بالتراجع في المراكز لاقتراب العديد من الفرق منه في النقاط، ففريق ليفربول حصد 36 نقطة من 23 مباراة خاضها حقق الفوز في 10 مباريات، وتعادل في 6 لقاءات، بينما تلقى 7 هزائم.

أما فريق نادي ولفرهامبتون فهو يبحث عن تحسين مركزه في جدول الدوري الممتاز، وهو يقع في المركز الـ15، ويمتلك من النقاط 24 نقطة جمعهم في 6 مباريات، وتلقى 12 هزيمة، بينما تعادل في ست لقاءات.