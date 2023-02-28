مؤشر القوة الناعمة.. نجاحات مصرية في مجالي التراث والثقافة دوليًا

أبرز تقرير صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الجهود الحكومية والنظرة الدولية للارتقاء بمؤشر القيم في مصر، في إطار تصنيف مؤسسة «براند فاينانس» إلى مصر كواحدة من أفضل دول العالم أداءً في مؤشر القوة الناعمة.

وأصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا بعنوان «القوة الناعمة لمصر.. أين كنا وكيف أصبحنا»، تركزت نقاطه على الجهود التي بذلتها الدولة على مدار 8 سنوات من أجل الارتقاء بمجالات القوة الناعمة.

واعتمد التصنيف على ركائز عدة منها مدى توافر القيم الإيجابية لدى أفراد المجتمع، موضحًا أنه تم تنفيذ 145 ألف نشاط ثقافي في إطار جهود تعزيز القيم الإيجابية، و3493 نشاطًا متنوعًا لنبذ التطرف الفكري والعنف استفاد منها 4 ملايين مواطن.

نشر الوعي والقيم الإيجابية ومكافحة التطرف

وأشار إلى أنه تنفيذ مشروع «أهل مصر» الذي يهدف لنشر الوعي الثقافي ومكافحة ونبذ التطرف والعنف، وافتتاح 35 مركزًا للثقافة الإسلامية، وإصدار وإتاحة 13 ترجمة لمعاني القرآن الكريم عبر الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف، وإقامة 11 مؤتمرًا دوليًا لتعزيز دور مصر الريادي في نشر الفكر الوسطي المستنير، بالإضافة إلى خروج مصر للعام السادس على التوالي من قائمة الدول المثيرة للقلق وفقًا لتقرير الحريات الدينية الدولية.

وجاءت مصر في المركز 17 على مستوى العالم في مؤشر الترحيب بالثقافات الأخرى عام 2022، وفقًا لـ«Expat Inside»، الذي اعتمد استطلاع للرأي حول مدى ترحيب أفراد المجتمع بالزائرين ومدى توافر ثقافة الود والاحترام تجاههم، كما احتلت المركز 15 على مستوى دول العالم في مؤشر سهولة الإقامة للوافدين عام 2022.

وتحدث التقرير عن الارتقاء بمؤشر التراث والثقافة عبر تحقيق الريادة في المجالات الثقافية والسياحية والرياضية والتراث الغني، ومدى توافر المعالم السياحية والأثرية التي يمكن زيارتها، مشيرًا إلى اختيار القاهرة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي من قبل منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو»، وتسجيل الاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة على قوائم اليونسكو.

جهود مصر في مجال الثقافة

ونظمت مصر العام الثقافي المصري الصيني عام 2016، وكذلك تم إطلاق العام الثقافي المصري الفرنسي 2019، وإطلاق فعاليات عام التعاون الإنساني المصري الروسي 2021، وتنظيم فعاليات الدورة 21 لمؤتمر الوزراء المسئولين عن الشئون الثقافية بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم عام 2018.

وسلط التقرير الضوء على افتتاح الرئيس السيسي دورة اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بمشاركة 35 دولة عربية وأجنبية، وانطلاق فعاليات الدورة 54 للمعرض مطلع هذا العام، بمشاركة 1074 ناشرًا من 53 دولة، وإقامة النشاط الثقافي للأكاديمية المصرية للفنون بروما موسم 2020 -2021.

وأبرز التقرير تسجيل «السيرة الهلالية– التحطيب– الأراجوز– الممارسات المرتبطة بالنخلة والنسيج اليدوي بالصعيد» على قوائم الصون العاجل للتراث الثقافي غير المادي بمنظمة اليونسكو، كما نجحت مصر في تسجيل الخط العربي، بالتنسيق مع عدد من الدول العربية.

وحول جهود الارتقاء بمؤشر التراث والثقافة، تطرق التقرير للتراث الغني والمعالم السياحية الجذابة، حيث تقدمت مصر 32 مركزًا بمؤشر تنمية السياحة والسفر، واحتلت المركز 51 عام 2021، مقابل المركز 83 عام 2015، وتقدمت 7 مراكز في مؤشر الإرث والذى يقيم عوامل الجذب التاريخية والجغرافية والثقافية، حيث احتلت المركز 6 عام 2022، مقابل المركز 13 عام 2016.

وتقيس مؤسسة «براند فاينانس» مدى إدراك وتقييم المواطنين والمتخصصين المشاركين بالمؤشر للقوة الناعمة للدولة، وتأثيرها على الساحة العالمية، كما تقدم الاستشارات وتقييم العلامات التجارية لمختلف دول العالم، ومقرها في لندن وتتواجد بأكثر من 20 دولة.