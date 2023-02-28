الثلاثاء 28 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مؤشر القوة الناعمة.. مصر تحتل مراكز متقدمة بين «الدول الأكثر أمانًا»

المركز الإعلامي لمجلس
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

صدر تقريرًا بعنوان «القوة الناعمة لمصر.. أين كنا وكيف أصبحنا» عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تركزت نقاطه على الجهود التي بذلتها مصر على مدار 8 سنوات من أجل الارتقاء بمجالات القوة الناعمة، وذلك في إطار تصنيف مؤسسة «براند فاينانس» لمصر كواحدة من أفضل دول العالم أداءً في مؤشر القوة الناعمة.

وفي إطار رصد النظرة الدولية للارتقاء بمؤشر الحوكمة في مصر، اعتمد التصنيف على بعض الركائز الفرعية، أبرزها الاستقرار السياسي والأمان، واحترام القانون.

وأكد أن مصر أحرزت تقدمًا بمعدل 81 مركزًا في مؤشر الأمن والسلامة، وهو مؤشر يقيس مدى تعرض الدولة وقطاع السياحة وبيئة الأعمال للمخاطر الأمنية، حيث جاءت في المركز 55 عام لعام 2021، مقابل المركز 136 لعام 2015.

تقدم مصر في مؤشر الدول الأكثر أمانًا

وتقدمت مصر 38 مركزًا في مؤشر الدول الأكثر أمانًا، حيث جاءت في المركز 65 لعام 2021، مقابل المركز 103 لعام 2019، علمًا بأن المؤشر أضاف في نسخته الحديثة تأثيرات جائحة كورونا.

txt

مؤشر القوة الناعمة: زيادة التجارة والأعمال والاستثمارات الأجنبية فى مصر

وكذلك، نجحت مصر في التقدم 20 مركزًا لمؤشر الأمن والأمان للوافدين، والذي يقيس السلامة الشخصية والأمان كجزء من جودة الحياة، حيث احتلت المركز 42 عام 2022، مقابل المركز 62 عام 2016.

وتحسنت نقاط مصر بمؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف، حيث سجلت 14.6 نقطة عام 2021، مقابل 7.6 نقطة عام 2014، علمًا بأن المؤشر يقيس درجة الاستقرار الكافية وغياب مؤشرات العنف والإرهاب.

مصر تتصدر مؤشر «القانون والنظام» عربيًا

وتصدرت مصر المرتبة الأولى عربيًا، والسادسة عالميًا، في مؤشر القانون والنظام الصادر عن استطلاع رأى تابع لمؤسسة «جالوب» عام 2021، والذي اعتمد على استطلاع رأى المواطنين من أكثر من 122 دولة حول العالم على مدار عام 2021.

وتقدم مؤسسة «براند فاينانس» الاستشارات وتقييم العلامات التجارية لمختلف دول العالم، ومقرها في لندن وتتواجد بأكثر من 20 دولة، حيث تقيس مدى إدراك وتقييم المواطنين والمتخصصين المشاركين بالمؤشر للقوة الناعمة للدولة، وتأثيرها على الساحة العالمية.

ويشمل التصنيف أيضًا تقييم تعامل الدولة مع جائحة كورونا، بالإضافة لأداء الدولة في 7 ركائز أساسية خاصة بالقوة الناعمة، أبرزها: العلاقات الدولية، والتجارة والأعمال، والترويج الإعلامي.

مصر القوة الناعمة براند فاينانس الامن السلامة الإرهاب العنف القانون

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية السريعة ردًا على «التنمية الكسولة»

الأكثر قراءة

الحبس 6 أشهر للمتهم بدهس «الطفل يوسف» فى التجمع الأول

اللواء محمود توفيق يشارك فى أعمال الدورة الـ40 لـ«وزراء الداخلية العرب»

رئيس الوزراء يغادر قطر عائدًا إلى القاهرة عقب زيارة رسمية

«التنظيم والإدارة» يكشف أسباب استبعاد متقدمين لمسابقة 30 ألف معلم

بعد تصريحات كيم يونج أون.. هل تواجه كوريا الشمالية أزمة غذاء كبرى؟

التنظيم والإدارة: التقديم في مسابقة المعلمين الثانية حتى 9 مارس المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

من أمنياتنا الإسعاف الفورى لمتألم مصرى‎‎

محمد رفعت

«بلوك» محمد صبحى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد مواسم الحنين

جلال حمام

إلى أين تتجه أزمة مصر؟

ماجد حبته

مصانع «تكاملية» جديدة

عبدالوهاب داود

فستان يليق بالفرح

علي سعدة

نظرية التعويم

جمال رشدي

ليلة مصرية فى الرياض

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول أمريكي: يجب محاسبة المسؤولين عن الهجمات في نابلس

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء موجة العنف في فلسطين

قوات الاحتلال الإسرائيلى تغلق مداخل مدينة «أريحا» بالضفة الغربية