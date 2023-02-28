مؤشر القوة الناعمة.. مصر تحتل مراكز متقدمة بين «الدول الأكثر أمانًا»

صدر تقريرًا بعنوان «القوة الناعمة لمصر.. أين كنا وكيف أصبحنا» عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تركزت نقاطه على الجهود التي بذلتها مصر على مدار 8 سنوات من أجل الارتقاء بمجالات القوة الناعمة، وذلك في إطار تصنيف مؤسسة «براند فاينانس» لمصر كواحدة من أفضل دول العالم أداءً في مؤشر القوة الناعمة.

وفي إطار رصد النظرة الدولية للارتقاء بمؤشر الحوكمة في مصر، اعتمد التصنيف على بعض الركائز الفرعية، أبرزها الاستقرار السياسي والأمان، واحترام القانون.

وأكد أن مصر أحرزت تقدمًا بمعدل 81 مركزًا في مؤشر الأمن والسلامة، وهو مؤشر يقيس مدى تعرض الدولة وقطاع السياحة وبيئة الأعمال للمخاطر الأمنية، حيث جاءت في المركز 55 عام لعام 2021، مقابل المركز 136 لعام 2015.

تقدم مصر في مؤشر الدول الأكثر أمانًا

وتقدمت مصر 38 مركزًا في مؤشر الدول الأكثر أمانًا، حيث جاءت في المركز 65 لعام 2021، مقابل المركز 103 لعام 2019، علمًا بأن المؤشر أضاف في نسخته الحديثة تأثيرات جائحة كورونا.

وكذلك، نجحت مصر في التقدم 20 مركزًا لمؤشر الأمن والأمان للوافدين، والذي يقيس السلامة الشخصية والأمان كجزء من جودة الحياة، حيث احتلت المركز 42 عام 2022، مقابل المركز 62 عام 2016.

وتحسنت نقاط مصر بمؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف، حيث سجلت 14.6 نقطة عام 2021، مقابل 7.6 نقطة عام 2014، علمًا بأن المؤشر يقيس درجة الاستقرار الكافية وغياب مؤشرات العنف والإرهاب.

مصر تتصدر مؤشر «القانون والنظام» عربيًا

وتصدرت مصر المرتبة الأولى عربيًا، والسادسة عالميًا، في مؤشر القانون والنظام الصادر عن استطلاع رأى تابع لمؤسسة «جالوب» عام 2021، والذي اعتمد على استطلاع رأى المواطنين من أكثر من 122 دولة حول العالم على مدار عام 2021.

وتقدم مؤسسة «براند فاينانس» الاستشارات وتقييم العلامات التجارية لمختلف دول العالم، ومقرها في لندن وتتواجد بأكثر من 20 دولة، حيث تقيس مدى إدراك وتقييم المواطنين والمتخصصين المشاركين بالمؤشر للقوة الناعمة للدولة، وتأثيرها على الساحة العالمية.

ويشمل التصنيف أيضًا تقييم تعامل الدولة مع جائحة كورونا، بالإضافة لأداء الدولة في 7 ركائز أساسية خاصة بالقوة الناعمة، أبرزها: العلاقات الدولية، والتجارة والأعمال، والترويج الإعلامي.