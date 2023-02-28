مؤشر القوة الناعمة.. مصر تتقدم في مجال الترويج الإعلامي والتواصل مع الخارج

استعرض تقرير صادر عن مؤسسة «براند فاينانس» العالمية الجهود الحكومية والنظرة الدولية للارتقاء بمؤشر الترويج الإعلامي في مصر والتواصل مع الخارج.

واعتمد تصنيف المؤسسة الدولية على عدة ركائز فرعية منها الترويج الإعلامي والتواصل مع الخارج عبر الوسائل المؤثرة والجديرة بالثقة.

وأصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا بعنوان «القوة الناعمة لمصر.. أين كنا وكيف أصبحنا»، رصد خلالها جهود الارتقاء بمجالات القوة الناعمة على مدار 8 سنوات، وذلك في إطار تصنيف مؤسسة «براند فاينانس» لمصر كواحدة من أفضل دول العالم أداءً في مؤشر القوة الناعمة.

الترويج الإعلامي والتواصل مع الخارج

وسجلت مصر تقدمًا كبيرًا فيما يخص الترويج الإعلامي والتواصل مع الخارج بـ 3.2 نقطة لعام 2022، مقابل 2.5 نقطة عام 2021، و1.8 نقطة عام 2020.

وتضمنت الجهود تغطية أكثر من 400 قناة تليفزيونية دولية وكبريات الصحف ووسائل الإعلام حدث «نقل المومياوات الملكية» من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

وكذلك، شملت مشاهدة 63.5 مليون زائر من 28 دولة حول العالم لقناة وزارة الثقافة على موقع «يوتيوب»، ومتابعة فعاليات مبادرة «خليك في البيت الثقافة بين إيديك».

التواصل مع المصريين في الخارج

وأضاف التقرير أن هناك 133 ألف زائر للجولات الافتراضية لمتاحف الفنون التشكيلية على موقع وزارة الثقافة، بالإضافة لإقامة 68 منتدى حواريًا ومنصة تفاعل اجتماعي بهدف التواصل مع المصريين بالخارج بمشاركة 29 مليون متابع ومشارك على صفحات التواصل الاجتماعي للوزارة.

وأشار إلى تنفيذ 15 معسكرًا لتعميق الهوية المصرية لأبناء المصريين بالخارج وتعليمهم اللغة العربية ضمن المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي».

وتم إيفاد وإعارة 1670 إمامًا وقارئًا لدول العالم في مجال الدعوة ونشر الفكر الوسطى المستنير، وأكثر من 14.5 ألف كتاب من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تم إهداؤها لمختلف دول العالم.

ويقيس مؤشر «براند فاينانس» مدى إدراك وتقييم المواطنين والمتخصصين المشاركين بالمؤشر للقوة الناعمة للدولة، وتأثيرها على الساحة العالمية، حيث تقدم الاستشارات وتقييم العلامات التجارية لمختلف دول العالم، ومقرها في لندن وتتواجد بأكثر من 20 دولة.

ويشمل التصنيف أيضًا تقييم تعامل الدولة مع جائحة كورونا، بالإضافة لأداء الدولة في 7 ركائز أساسية خاصة بالقوة الناعمة، أبرزها: العلاقات الدولية، والتجارة والأعمال، والترويج الإعلامي.