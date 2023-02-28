جهود إقليمية وعالمية.. مصر تحقق نجاحًا كبيرًا في مسار العلاقات الدولية

أحرزت مصر تقدمًا واضحًا في مؤشر العلاقات الدولية، وفق مؤسسة «براند فاينانس» العالمية، حيث سجلت 3.3 نقطة لعام 2022 مقابل 2.8 نقطة عام 2021، و2.3 نقطة عام 2020.

وأصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا بعنوان «القوة الناعمة لمصر.. أين كنا وكيف أصبحنا»، رصد خلالها جهود الارتقاء بمجالات القوة الناعمة على مدار 8 سنوات، وذلك في إطار تصنيف مؤسسة «براند فاينانس» لمصر كواحدة من أفضل دول العالم أداءً في مؤشر القوة الناعمة.

وتحدث التقرير عن الجهود الحكومية والنظرة الدولية إلى مصر حول الارتقاء بمؤشر العلاقات الدولية، والذي يعتمد على بعض الركائز الفرعية منها التأثير الدبلوماسي للدولة، والعلاقات الطيبة مع دول العالم، والتضامن الدولي من حيث تقديم المساعدات الدولية أثناء الأزمات وجهود الحفاظ على البيئة.

مساهمات مصر الدولية

وشملت إنجازات ومساهمات مصر الدولية رئاستها مجموعة «ـ77 والصين» عام 2018، وتولي رئاسة الاتحاد الإفريقي لعام 2019، واستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP27» بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر الماضي.

وكذلك، قدمت مصر مساعدات طبية ومستلزمات وقائية لأكثر من 30 دولة إفريقية لمساعدتها في مجابهة انتشار جائحة كورونا، بجانب تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 16 ألف حالة متضررة من السيول في السودان عام 2020.

وكذلك، تم اختيار القاهرة مقرًا لمنظمة منتدى غاز شرق المتوسط بعد توقيع مصر على اتفاقية تأسيس المنتدى عام 2019، بالإضافة إلى إعادة انتخاب مصر لعضوية لجنة بناء السلام بالأمم المتحدة لمدة عامين عن الفترة 2023 – 2024.

حفظ السلام وإعمار غزة وإغاثة سوريا

وأكد مؤشر «براند فاينانس» أن مصر هي سابع أكبر مساهم بعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وشملت الجهود الدولية إطلاق المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة وتقديم مساعدات بقيمة 500 مليون دولار للقطاع المحاصر، بالإضافة إلى بدء أعمال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية عام 2014 لتعزيز جهود مصر بمجال التعاون الدولي، حيث تم بالفعل من خلالها إيفاد العديد من القوافل للدول الصديقة، وتقديم العديد من المعونات المتنوعة.

وأظهر التقرير، ما ذكرته «UNHCR» بأن مصر أول فريق دولي يصل إلى سوريا لتقديم الدعم والإغاثة للمتضررين من الزلزال.

ويعتمد مؤشر براند فاينانس على قياس مدى إدراك وتقييم المواطنين والمتخصصين المشاركين بالمؤشر للقوة الناعمة للدولة، وتأثيرها على الساحة العالمية، وتقييم تعامل الدولة مع جائحة كورونا.

وتعمل مؤسسة «براند فاينانس» في مجال تقديم الاستشارات وتقييم العلامات التجارية لمختلف دول العالم، ومقرها في لندن وتتواجد بأكثر من 20 دولة.

وكذلك، يقيس مؤشر المؤسسة العالمية، أداء الدولة، في 7 ركائز أساسية خاصة بالقوة الناعمة، أبرزها: التعليم والعلوم، والعلاقات الدولية، والتجارة والأعمال، والترويج الإعلامي والتواصل مع الخارج.