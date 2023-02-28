الثلاثاء 28 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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توك شو

«مدبولى» يوقع 3 مذكرات تفاهم مع شركات قطرية (فيديو)

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

عرضت فضائية «اكسترا نيوز» اليوم، لقطات ترصد توقيع 3 مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات القطرية لدعم وتعزيز الشراكة في مجال الرعاية الصحية.

مراسم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هامش زيارته الرسمية إلى العاصمة القطرية الدوحة، مراسم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين وزارة الصحة والسكان المصرية، وعدد من الشركات القطرية، وذلك في إطار دعم وتعزيز أوجه الشراكة مع القطاع الخاص في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية.

ووقع مذكرات التفاهم الثلاث عن الجانب المصري الدكتور محمد الطيب، مستشار وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، وعن جانب الشركات القطرية كل من: رامز الخياط، نائب رئيس مجلس إدارة شركة استثمار القابضة، وراشد بن على المنصوري، الرئيس التنفيذى لشركة «أعمال»، والدكتور حسام الدين مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة القمرا القابضة.

الشركات القطرية 3 مذكرات تفاهم لقطات ترصد توقيع مذكرات تفاهم

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