«طلعت مصطفى» تكرم فرد أمن لإنقاذه حياة سيدة مسنة بالرحاب

قام اللواء علي السبكي ، رئيس قطاع الأمن بمجموعة طلعت مصطفى ، واللواء محمد الشرقاوي، نائب رئيس قطاع الأمن والمشرف على أمن الرحاب، بتكريم فرد أمن بمكافأة مالية مجزية وذلك لشجاعته في إنقاذ حياة سيدة مسنة بالرحاب.

وكان حريق قد شب في الوحدة السكنية التي تقطن بها السيدة ، وبمجرد أن لاحظ فرد الأمن دخانًا كثيفًا يتصاعد من شباك المطبخ، أخطر إدارة الأمن التي أخطرت المطافئ، ثم صعد إلى الشقة فورًا- قبل وصول سيارات المطافئ بدقائق- وقام بكسر الباب لإنقاذ السيدة المسنة، التي تستخدم كرسيًا متحركًا.

طلعت مصطفى تكرم فرد أمن لانقاذه حياة سيدة مسنة بالرحاب

وقدم اللواء علي السبكي شكره وتقديره لفرد الأمن لشجاعته وتفانيه في أداء مهام عمله، وأكد أن إقدام فرد الأمن على إنقاذ السيدة المسنة هو محط اعتزاز وتقدير من قيادات مجموعة طلعت مصطفى وأيضًا قطاع الأمن وكل العاملين بالمجموعة .