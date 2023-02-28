مرصد الكهرباء: 26 ألفًا و800 ميجاوات أقصى حمل متوقع اليوم

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن أقصى حمل مسائي، اليوم الثلاثاء، يبلغ نحو 26 ألفا و800 ميجاوات.

وأشار المرصد، إلى أنه لم يتم أمس الإثنين، خفض أي أحمال، سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيف أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وذكر المرصد، في نشرته اليوم، أن الحمل الأقصى المتوقع مساء اليوم يبلغ نحو 26 ألفا و800 ميجاوات، مقابل 26 ألفا و500 ميجاوات، الحمل الأقصى مساء أمس.

كما أشار الجهاز إلى أن الحمل الأدنى بلغ، أمس، نحو 18 ألفا و500 ميجاوات، موضحا أن متوسط انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ بلغ 446.94 جرام/ كيلووات ساعة.

ونوه المركز القومي للتحكم، بأن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم باللون الأخضر، وهذا يعني أن (الاستهلاك أقل من الإنتاج) منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.